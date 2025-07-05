واقعة صادمة.. امرأتان تبيعان طفلا مقابل 10 آلاف - صور

في واقعة صادمة، كشف مجلس القضاء الأعلى في العراق عن تورط امرأتين في بيع طفل حديث الولادة مقابل نحو 13 مليون دينار عراقي، أي ما يعادل 10 آلاف دولار أمريكي.

وأوضح المجلس، في بيان رسمي على موقعه الإلكتروني، أن محكمة الجنايات في محافظة ميسان أصدرت حكمًا بالسجن لمدة سبع سنوات بحق كل من المتهمتين بعد إدانتهما بالمشاركة في عملية البيع، وذلك بالتعاون مع متهمات أخريات لم يُكشف عن تفاصيلهن.

وأشار البيان إلى أن الحكم جاء استنادًا إلى قانون مكافحة الاتجار بالبشر وقانون العقوبات المعمول به في البلاد.

ولم تتطرق السلطات القضائية إلى مصير الطفل أو هوية والديه، كما لم تتضح بعد دوافع الجريمة وما إذا كان الأهل متورطين فيها.

وتصل عقوبات الاتجار بالبشر في العراق، والتي تشمل الاستغلال الجنسي، والعمل القسري، وبيع الأطفال، وتجارة الأعضاء، في بعض الحالات إلى الإعدام، خاصة إذا أسفرت الجريمة عن وفاة الضحية.

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