"دون تحكم بشري".. روبوتات تتنافس في أول دوري كرة قدم

كتبت- شيماء مرسي:

شهدت الصين انطلاق نهائيات دوري الروبوتات في بكين، حيث تنافست روبوتات T1 المدعومة بالذكاء الاصطناعي في أول بطولة كرة قدم بدون إشراف بشري.

وتضمنت النهائيات مباراة مثيرة بين فريقين من الروبوتات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، حيث تنافست أربعة فرق من الروبوتات الشبيهة بالبشر، وذلك وفقًا لموقعي “AP News” و”NBC News”.

وتُعد هذه البطولة حدثًا تجريبيًا تحضيرًا لـ”ألعاب الروبوتات البشرية العالمية 2025”، والممهدة لانعقاد مؤتمر الروبوتات العالمي في أغسطس المقبل.

ويؤكد الحدث مكانة بكين كمركز رائد للابتكار في تقنيات الروبوتات، لا سيما بعد تنظيمها الناجح لأول نصف ماراثون للروبوتات البشرية في العالم خلال أبريل الماضي.

ويُعد الجانب الأبرز في هذه المباراة أن جميع الروبوتات المشاركة عملت بشكل مستقل تمامًا، دون أي تدخل بشري، بالاعتماد على استراتيجيات الذكاء الاصطناعي.

وتمكنت الروبوتات من تحديد موقع الكرة والتنقل في الملعب بذكاء كبير، وذلك بفضل أجهزة الاستشعار البصرية المتطورة.

ورغم أن هذه الروبوتات صُممت للنهوض سريعًا بعد السقوط، إلا أن طاقم التنظيم اضطر في بعض اللحظات إلى حمل عدد منها خارج الملعب على نقالات.