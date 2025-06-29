تسبب الفقر.. خبيرة تحذر من أشياء تمنع جلب المال إليك

كتبت- أسماء مرسي:

هل تساءلت يوما لماذا يبدو أن المال يتجنبك، رغم كل محاولاتك الجادة وعملك الشاق؟

في هذا السياق، كشفت خبيرة طاقة المكان سونيا الحبال عبر مقطع فيديو بصفحتها الشخصية بـ"يوتيوب" أن المشكلة غالبًا لا تكمن في أفعالك، بل في مشاعرك العميقة تجاه المال ومن يمتلكونه.

طاقة الحقد تمنع الوفرة

الحسد، الغيرة، الحكم، والانتقاد، كلها مشاعر سلبية تُعيق تدفق الوفرة المالية إلى حياتك.

الحسد والغيرة

عندما ترى شخصًا يحقق نجاحًا ماليًا وتتساءل "لماذا هو وليس أنا؟" أو تستكثر عليه نعمته، فإنك ترسل طاقة سلبية للكون تمنع الرزق عنك.

الحكم والانتقاد

وصف الأثرياء بالجشع أو افتراض أن ثروتهم جاءت بطرق غير مشروعة، يبني جدارا نفسيا بينك وبين المال، هذه الأحكام تعكس رفضا للطاقة المالية.

الاستياء

شعورك بالضيق والغضب عندما يشتري صديقك سيارة فاخرة، هذا الاستياء هو في جوهره كراهية موجهة للمال.

القاعدة الذهبية.. أحب المال أينما كان

لكي تجذب المال، يجب أن تحبه كطاقة خير، لا فقط عندما يكون بحوزتك، انظر إليه كأداة للخير، وافرح لامتلاك الآخرين له، حتى لو كانوا أشخاصا لا تحبهم.

توقف عن مقارنة نفسك بالآخرين، هذا بدوره يزيل الحواجز ويفتح الباب لتدفق المال إليك.

خطوات عملية لتغيير طاقتك المالية:

لتطبيق هذا المبدأ بشكل فعال وجذب المال بكثرة إلى حياتك، يمكنك اتباع الخطوات العملية التالية:

المراقبة الواعية

في كل مرة تشعر فيها بالغيرة أو الحقد، توقف لحظة واعترف بهذا الشعور، ثم استبدله بوعي بمشاعر التقدير والبهجة.

ممارسة الامتنان

اشكر على المال الذي لديك بالفعل، مهما كان قليلا، الامتنان هو أقوى طاقة لجذب المال.

الاحتفال بنجاح الآخرين

عندما تسمع عن قصة نجاح مالي، احتفل بها وكأنها نجاحك، هذا يعزز فكرة أن النجاح ممكن ومتاح لك أيضًا.

تجنب الأحاديث السلبية

من الضرروي الابتعاد عن النقاشات التي تنتقد الأثرياء، والتركيز على الأحاديث الإيجابية حول الوفرة والفرص، هذا يساعد على تغيير طاقتك المالية وجذب المزيد من الرزق.

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