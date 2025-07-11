كتبت- شيماء مرسي

الإفطار وجبة أساسية لذا فإن ما نتناوله صباحا لا يؤثر فقط على مستويات طاقتنا، بل يؤدي دورا حاسما في استقرار صحتنا العامة على مدار اليوم.

مع ذلك، يعتقد الكثيرون أن بعض الأطعمة والمشروبات شائعة الاستخدام في وجبة الإفطار هي خيارات صحية، بينما في حقيقة الأمر تؤدي إلى ارتفاع في مستويات السكر، نستعرض لكم أبرزها في هذا التقرير، وفقا لموقع "eatthis".

القهوة

بالرغم من فوائد القهوة، إلا أن إضافة الكريمة والنكهات السكرية يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع كبير في مستوى السكر في الدم.

والسكر الزائد الموجود في القهوة والذي لا يحتاجه جسمك يتحول بسرعة إلى جلوكوز، مما يرفع مستويات السكر في الدم.

عصائر الفاكهة

يلجأ الكثيرون إلى العصائر الفاكهية كوسيلة لتعزيز تناول البروتين والفيتامينات الأخرى، ولكنها قد تكون ضارة لمرضى السكر.

وبالرغم من أن عصائر الفاكهة غنية بالعناصر الغذائية، إلا أن تناولها على وجبة الإفطار قد يسبب ارتفاع مستويات السكر.

المعجنات

تساعد على الشعور بالشبع سريع، لكنها قد ترفع مستويات السكر في الدم ، حيث أنها غنية بالكربوهيدرات والدهون المشبعة.

الزبادي المنكه

غالبا ما ينظر إلى الزبادي على أنه خيار صحي لوجبة الإفطار، ولكن هذا لا ينطبق على جميع أنواعه، فاختيار النوع الخاطئ يمكن أن يحوله من وجبة صحية إلى قنبلة من السكر والدهون.

وبعض أنواع الزبادي المنكه قد تحتوي على المزيد من السكر ولا تحتوي على البروتين أو الدهون الصحية التي تسهم في منع ارتفاع سكر الدم.

وتتدفق هذه السكريات إلى مجرى الدم، مما يؤدي إلى ارتفاع حاد في سكر الدم.

الخبز الأبيض

تناول الخبز الأبيض في الصباح قد يسبب ارتفاع كبير في مستويات السكر، وذلك لأنه يحتوي على كمية قليلة من الألياف لأنه أكثر معالجة من الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة.

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