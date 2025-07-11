5 علامات جلدية تنذر باقتراب إصابتك بـ نوبة قلبية قاتلة

كتبت- شيماء مرسي

يرسل جسمك دائما إشارات تحذيرية قبل النوبة القلبية، لكننا غالبا ما نتجاهلها، وقد يلاحظ البعض علامات مبكرة للحالة في الأيام أو الساعات التي تسبق النوبة القلبية.

وهذه المؤشرات قد تكون أقل وضوحا بكثير مما تتوقع، ولا تقتصر على الألم الشديد في الصدر فقط.

وقد ترسل بشرتك وأظافرك إشارات تحذيرية مبكرة تشير إلى الإصابة بنوبة قلبية قاتلة، وفقا لموقع "تايمز ناو نيوز".

اللون الأزرق أو الأرجواني

عندما تشعر ببرد شديد يتحول لون بشرتك إلى الأزرق أو الأرجواني، ويحدث هذا عندما لا تحصل على كمية كافية من الأكسجين، مما يؤدي إلى حالة تعرف بمتلازمة إصبع القدم الأزرق وتكون نتيجة انسداد وعاء دموي واحد أو أكثر.

وتعرف هذه الحالة أيضا باسم الزرقة، وتتسبب في موت الجلد والأنسجة الأساسية دون علاج.

نمط يشبه الشبكة باللون الأزرق أو الأرجواني

في بعض الأحيان، قد تلاحظ ظهور نمط شبكي أزرق أو بنفسجي على جلدك عند الشعور بالبرد، ويختفي هذا النمط مع ارتفاع درجة حرارة الجلد.

ومن الممكن أيضا ملاحظة هذا النمط عند تناول بعض الأدوية، لذا إذا كان أحد هذه الأدوية هو سبب هذا النمط الشبكي، فلا داعي للقلق.

وقد يكون هذا النمط الشبكي أيضا علامة على مرض يعرف باسم متلازمة انسداد الكوليسترول، والذي يحدث عند انسداد الشرايين الصغيرة، وقد يؤدي هذا الانسداد إلى تلف الأنسجة والأعضاء.

نمو شمعي على الجلد باللون البرتقالي

يشير ذلك إلى وجود رواسب كوليسترول تحت الجلد، ورغم أنها غير مؤلمة، إلا أنها تظهر في مناطق عديدة، بما في ذلك زوايا العينين وخطوط راحة اليد، ومؤخرة الساقين.

لذا إذا لاحظت هذه الزوائد على أي منطقة في الجلد فيجب استشارة الطبيب فورا.

عرق الأصابع

عندما تبدأ أظافرك بالانحناء من أحد طرفيها وتظهر على أصابعك علامات التهاب، فهذه علامة على وجود عدوى في القلب أو مرض قلبي أو مشكلات في الرئة.

ومع ذلك، إذا كانت أصابعك وأظافرك تبدو بهذا الشكل، فمن الأفضل استشارة الطبيب.

نتوءات شمعية على البشرة

إذا لاحظت نتوءات شمعية على جلدك، فقد تكون هذه علامات على تراكم البروتين في قلبك أو عضو آخر.

وتظهر هذه الكتل الشمعية في أي مكان على الجلد، وتشير إلى تراكم غير طبيعي للبروتين في عضو ما مثل القلب، وبالتالي يصعب عليه العمل بشكل سليم.