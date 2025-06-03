كتبت: نورهان ربيع

عسل النحل من أكثر الأطعمة المفيدة لصحة الإنسان، فهو غني بالفيتامينات والمعادن والعناصر الغذائية الأساسية، كما يسهل دمجه في أي نظام غذائي. إلى جانب ذلك، يتمتع العسل بعدد كبير من الفوائد الصحية المتنوعة، نوضحها فيما يلي، وفقًا لما ذكره موقع Healthline:

1- يحتوي على مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية

تحتوي ملعقة كبيرة واحدة (حوالي 20 جرامًا) من العسل على:

• السعرات الحرارية: 61

• الدهون: 0 جرام

• البروتين: 0 جرام

• الكربوهيدرات: 17 جرامًا

• الألياف: 0 جرام

• الريبوفلافين: 1% من الاحتياج اليومي

• النحاس: 1% من الاحتياج اليومي

2- غني بمضادات الأكسدة

يحتوي العسل الطبيعي على مركبات نباتية نشطة ومضادات أكسدة مهمة، مثل الفلافونويدات والأحماض الفينولية، والتي تساهم في حماية الخلايا من التلف، وتقوية الجهاز المناعي. ويُعد تلف الخلايا من العوامل المسببة لأمراض عديدة، مثل الشيخوخة المبكرة ومرض السكري.

3- يحسّن مستويات السكر في الدم

العسل قد يرفع مستويات هرمون الأديبونيكتين، الذي يقلل الالتهاب ويساعد في تنظيم نسبة السكر في الدم. كما توجد أدلة على أن تناول العسل يوميًا قد يُحسّن مستويات السكر أثناء الصيام لدى مرضى السكري من النوع الثاني.

4- يعزز صحة القلب

قد يساعد العسل في الوقاية من أمراض القلب، إذ تشير مراجعة علمية إلى أنه قد يساهم في خفض ضغط الدم، وتحسين مستويات الدهون في الدم، وتنظيم ضربات القلب، ومنع تلف الخلايا السليمة، وهي جميعها عوامل تدعم صحة القلب.

5- يُسرّع التئام الجروح

أظهرت مراجعة شملت 26 دراسة حول استخدام العسل في العناية بالجروح، أنه فعّال بشكل خاص في تسريع التئام الحروق السطحية والجروح الملتهبة بعد العمليات الجراحية.

6- يخفف السعال لدى الأطفال

العسل يمكنه تخفيف السعال لدى الأطفال، كما يساعد في تحسين جودة النوم لديهم من خلال تعزيز صحة الجهاز التنفسي.

7- يدعم صحة الجهاز الهضمي

العسل يحتوي على خصائص “بريبيوتيك”، وهي مواد تساعد في تغذية البكتيريا المفيدة في الأمعاء، مما يُعزز عملية الهضم ويحسّن امتصاص العناصر الغذائية.

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