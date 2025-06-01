حقيقة فيديو لكنغر مسافر على طائرة.. يحمل تذكرة وينتظر بأدب

انتشر مؤخرا فيديو غريب على منصات التواصل الاجتماعي يظهر كنغرا ينتظر بأدب في أحد المطارات، حاملا بطاقة صعود الطائرة، في مشهد أثار دهشة ملايين المشاهدين وتعليقات ساخرة حول سلوكه الراقي.

ويظهر الفيديو امرأة تتجادل مع مضيفة طيران حول السماح لهذا الكنغر بالركوب على متن الطائرة، بينما يبقى الحيوان هادئا وصبورا، وهو ما أضفى على المشهد طابعا طريفا وغير معتاد.

لكن الحقيقة أن هذا الفيديو لم يكن حقيقيا، بل تم إنشاؤه بالكامل باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

ونقل موقع hindustantimes عن مصادر من داخل المطار، أنه لم تحدث خلال الفترة الماضية أي وقائع مشابهة.

ونُشر الفيديو قبل يومين على صفحة "Infinite Unreality" على إنستجرام، وهي صفحة متخصصة في نشر مقاطع فيديو غريبة ومفبركة بواسطة الذكاء الاصطناعي، تتضمن مشاهد مثل فرس نهر مربوط بمقعد طائرة وزرافة تصعد على متن طائرة وخنزير في عربة أطفال.

ورغم عدم واقعية الفيديو، فإنه حصد أكثر من 10 ملايين مشاهدة على إنستجرام، وتفاعل معه الجمهور بتعليقات معبرة عن إعجابهم بلطف الكنغر وتصرفه، وكتب أحد المستخدمين: "طريقة حمله لبطاقة الصعود تظهر سلوكًا أفضل من بعض البالغين على الطائرات".

كما انتشر الفيديو على منصة X (تويتر سابقًا) حيث حصد ملايين المشاهدات وتعليقات تفاعلية، من بينها ردود فعل لشركات طيران مثل Ryanair.