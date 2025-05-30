سر "دق الهون" في أذن الرضيع.. خبيرة تكشف عادة الفراعنة

كتبت- أسماء مرسي:

كشفت خبيرة علم طاقة المكان، سونيا الحبال، عن ارتباط مدهش بين شكل الأذن البشرية وشكل الجنين داخل رحم الأم.

وأوضحت "سونيا" خلال استضافتها ببرنامج "أنا وهو وهي" المُذاع على قناة "صدى البلد" أن الأذن تشبه تماما الجنين وهو ملتف في الوضعية التي اعتاد عليها الجميع.

السمع.. أول حواس الطفل وأسرار الفراعنة

أضافت الخبيرة أن عادة "دق الهون" بجانب أذن الطفل في يومه السابع من ولادته ممارسة قديمة توارثتها الأجيال، كما أن السمع هو أول حاسة تنشط لدى الطفل في يومه السابع، وذلك في الوقت الذي لم تتطور فيه حواس أخرى كالبصر أو الكلام بشكل كامل بعد.

تاريخ وأصل العادة

بدأت هذه العادة في مصر القديمة، حيث كان الفراعنة يعتقدون أن ممارسة "دق الهون" تهدف إلى "تنشيط طاقة السمع" لدى المولود الجديد.

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