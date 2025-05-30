حادث مروع.. قطار يدهس مشاة وينهي حياة شخصين في هذه الدولة

أكدت السلطات في شمال أوهايو، بالولايات المتحدة الأمريكية، مقتل شخصين وفقد شخص واحد على الأقل بعد أن صدم قطار عددا من المشاة.

وذكرت قناة WTOL-TV أن المجموعة تعرضت للهجوم في فريمونت، بالقرب من بحيرة إيري بين توليدو وكليفلاند، بحسب موقع apnews.

وأكد عمدة فريمونت، داني سانشيز، مقتل شخصين، وصرح للصحفيين بأنهما امرأة تبلغ من العمر 58 عامًا وابنتها البالغة من العمر 38 عامًا.

وأضاف أن طفلًا صغيرًا أصيب، وأن المفقود طفل يبلغ من العمر خمس سنوات، موضحا أن فرق الإنقاذ تبحث عنه في نهر ساندوسكي بالقرب من جسر مايلز نيوتن.

وقال سانشيز، إن المجموعة كانت من فورت واين بولاية إنديانا، وكانت في رحلة صيد.

وأعلنت شرطة فريمونت، أن الجسر مغلق، وحثّت الناس على الابتعاد عن المنطقة، وتواجدت عدة جهات لإنفاذ القانون في موقع الحادث.

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