فيلم رعب يتحول إلى كابوس.. انهيار سقف سينما على رؤوس المشاهدين (فيديو)

تحول عرض فيلم الرعب Final Destination: Bloodlines في إحدى دور العرض بالأرجنتين إلى مشهد رعب حقيقي، بعدما انهار جزء من سقف القاعة على رؤوس الحاضرين، ما أدى إلى وقوع عدة إصابات، وسط حالة من الذعر، دون تسجيل أي وفيات حتى الآن.

وقع الحادث داخل سينما أوتشو في مدينة لا بلاتا، قرب العاصمة بوينس آيرس، خلال العرض الأول للفيلم، بحسب ما نقل موقع إنفوباي الأرجنتيني، وفقا لموقع "فوكس نيوز".

وروت إحدى الحاضرات، فياما فيلافيردي، أن زيارتها للسينما كانت بمناسبة عيد ميلادها، حيث دخلت القاعة مع ابنتها وصديقتها بعدما أغراهن انخفاض سعر التذاكر. وأضافت في تصريحاتها: "ظننت في البداية أن الصوت المرتفع جزء من مؤثرات الفيلم، لكن سرعان ما سقط جزء من السقف عليّ مباشرة".

وأوضحت أنها أصيبت في الكتف والظهر والركبة والكاحل، بينما أنقذها مسند الذراع من إصابة مباشرة في الرأس.

الحادث أثار موجة غضب على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ انتشرت صور ومقاطع فيديو تُظهر ثقبًا ضخمًا في سقف القاعة وركامًا متناثرًا على الأرض. وكتب أحد المعلقين ساخرًا: "عندما تُحاكي الحياة الفن".

فيما رجح بعض الحضور أن تكون الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة مؤخرا سببا في إضعاف بنية السقف، ما أدى إلى انهياره، وحتى لحظة إعداد هذا الخبر، لم تصدر إدارة السينما بيانا رسميا بشأن الحادث أو الإجراءات المقررة لاحقا.

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