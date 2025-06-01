بلوجر تتعرض لموقف صادم ومرعب في منزلها.. ما القصة؟

كتبت- أسماء مرسي:

في واقعة مفاجئة ومروعة، عاشت البلوجر الكويتية فوز الفهد لحظات من الذعر في منزلها خلال الساعات الماضية.

انهار جزء من سقف صالة الاستقبال، تحديدا في الركن الذي اعتادت الجلوس فيه.

تفاصيل الواقعة ترويها فوز الفهد

شاركت فوز الفهد متابعيها عبر مقاطع فيديو على صفحتها الرسمية بتطبيق "سناب شات" تفاصيل الحادثة، قالت: "كنا نجلس أنا والبنات في البيت، وفجأة سمعنا صوتا عاليا لم نكن نعرف أو نتوقع سببه، اكتشفنا بعد مرور نصف ساعة من البحث أن الصوت ناجم عن سقوط سقف الطابق الأول، في المكان الذي أعتاد الجلوس فيه".

نجاة بأعجوبة

أعربت "فوز" عن امتنانها لنجاتها ونجاة أطفالها من هذا الحادث المروع، وتابعت: "الحمد لله أن الأطفال كانوا نائمين، وما كنت أجلس في المكان المعتاد على الجلوس فيه، لأنه إذا سقط على أحد، كان سيحدث شيء سيئ ومؤذ".

من هي فوز الفهد؟

فوز الفهد بلوجر وفاشونيستا أزياء كويتية شهيرة.

- وُلدت في 10 مايو 1990.

- تبلغ من العمر 35 عامًا.

- من أكثر الشخصيات تأثيرا في مجال الموضة والجمال في الخليج العربي.

- في عام 2020، تزوجت من رجل الأعمال الكويتي الشهير عبد اللطيف الصراف بعد قصة حب بدأت في باريس، إلا - أنهما انفصلا في عام 2024.

- أنجبت ابنها الأكبر أحمد في عام 2021، ثم طفلتها الثانية في عام 2022.

- تهتم فوز الفهد بشكل كبير بنشر صورها وأحداث يومها على صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام".

يتابعها على حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" 3.6 مليون متابع.

🏡 الفاشنيستا فوز الفهد تتـحدث عن موقف حصل لها في منزلها 👇🏻:

" كنا قاعدين بالبيت إلا فجأة أنا والبنات نسمع صوت ، وبعد نص ساعة أكتشفنا إن السقف في الدور الأول بالصالة وبالزاوية اللي أجلس فيها طايح منها السقف🙄..!! " pic.twitter.com/mO4ZzsSEus — ☬ عًْطًْرًْ الًْقًْلًْمًْ ☬💚🇸🇦💚 (@coMQHLlMvWIa4wI) May 28, 2025

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