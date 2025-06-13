انتبه.. 6 علامات على يديك تنذرك بالقاتل الصامت

بعض العلامات قد تظهر على اليدين أو الأظافر تشير إلى مشاكل صحية كامنة، بما في ذلك تلك المرتبطة بالضغط أو أمراض أخرى كالسكري، والتي غالبًا ما تكون مرتبطة بارتفاع ضغط الدم.

وبحسب ما ورد في صحيفة، healthline، إليك بعض العلامات التي قد تظهر على اليدين وتُنذر بمشاكل صحية خطيرة، والتي قد تشمل "القاتل الصامت":

تنميل أو خدر في اليدين (خاصة إذا كان متكرراً)

بينما يمكن أن يكون التنميل عرضًا للعديد من الحالات (مثل متلازمة النفق الرسغي)، إلا أنه يمكن أن يكون أيضًا علامة على سوء الدورة الدموية، والذي يرتبط بارتفاع ضغط الدم أو ارتفاع الكوليسترول، وكلاهما يزيد من خطر أمراض القلب والأوعية الدموية.

قد يشير أيضًا إلى تلف الأعصاب المرتبط بمرض السكري (الاعتلال العصبي السكري).

تورم اليدين أو الأصابع (وذمة)

قد يشير التورم أو الانتفاخ في اليدين (والقدمين والوجه) إلى احتباس السوائل في الجسم. هذا يمكن أن يكون علامة على ارتفاع ضغط الدم، خاصة في حالات معينة مثل تسمم الحمل عند النساء، أو مشاكل في الكلى أو القلب التي تمنع الجسم من التخلص من السوائل الزائدة بشكل فعال.

ألم في اليدين

ألم اليدين بحد ذاته ليس عرضًا مباشرًا لارتفاع ضغط الدم، ولكنه قد يرتبط ببعض المضاعفات التي قد تنجم عن ارتفاع الضغط غير المتحكم به، مثل مشاكل الدورة الدموية أو تلف الأعصاب.

احمرار حول الأظافر أو تغير لون الأظافر

احمرار حول الأظافر

قد يشير إلى مشاكل في الدورة الدموية، والتي غالبًا ما تكون موجودة لدى المصابين بالسكري أو ارتفاع ضغط الدم.

أظافر صفراء أو هشة

قد تكون علامة على عدوى فطرية، وهي أكثر شيوعًا لدى مرضى السكري بسبب ضعف الجهاز المناعي.

خطوط بو (Beau's lines):

وهي أخاديد أفقية عميقة عبر الظفر. قد تكون علامة على أمراض مزمنة، بما في ذلك مرض السكري، أو نقص التغذية، أو صدمة.

الإصبع الزنادي (Trigger Finger):

هي حالة ينحني فيها إصبع واحد أو أكثر ويبقى في وضعية منحنية ويصعب تصويبه. أظهرت بعض الدراسات أن مرضى السكري (النوع الأول والثاني) أكثر عرضة للإصابة بهذه الحالة، ويرتبط ذلك بارتفاع مستويات السكر في الدم.

برودة اليدين أو تغير لونها إلى الأزرق/الشاحب

يمكن أن تشير برودة الأطراف أو تغير لونها إلى ضعف الدورة الدموية أو تضيق الأوعية الدموية. هذا قد يكون بسبب انسداد الشرايين (بسبب ارتفاع الكوليسترول أو تصلب الشرايين المرتبط بارتفاع ضغط الدم)، أو حالات مثل ظاهرة رينو.

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