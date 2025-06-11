هذا ما يحدث للقولون والكلي عند تناول البطيخ.. مفاجأة صادمة

كتبت- أسماء العمدة:



البطيخ الأصفر فاكهة صيفية منعشة وغنية بالماء والعناصر الغذائية، وله تأثيرات إيجابية على القولون والكلى، ولكنه قد يسبب بعض المشاكل عند الإفراط في تناوله، خاصة لبعض الأشخاص.

مدر للبول طبيعي

ووفقًا لما ورد عبر صحيفة، healthline، يحتوي البطيخ الأصفر على نسبة عالية جدًا من الماء (حوالي 90%)، مما يجعله مدرًا طبيعيًا للبول، هذا يساعد الكلى على طرد السموم والفضلات والسوائل الزائدة من الجسم، وبالتالي يساهم في تنظيفها وتقليل العبء عليها.

يقلل من تركيز حمض اليوريك

يساعد البطيخ الأصفر على خفض مستويات حمض اليوريك في الدم، مما يقلل من خطر تكوين حصوات الكلى.

غني بالبوتاسيوم

البوتاسيوم الموجود في البطيخ مهم للحفاظ على توازن السوائل في الجسم ويدعم وظيفة الكلى.

مضادات الأكسدة

يحتوي على مضادات الأكسدة التي تحمي خلايا الكلى من التلف.

يجب الحذر لمرضى الكلى المزمن أو من يعانون من الفشل الكلوي

البطيخ الأصفر يحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم. في الحالات الطبيعية، يكون هذا مفيدًا، ولكن بالنسبة لمرضى الفشل الكلوي الذين يعانون من ضعف في قدرة الكلى على إخراج البوتاسيوم الزائد، فإن تناول كميات كبيرة من البطيخ قد يؤدي إلى ارتفاع خطير في مستويات البوتاسيوم في الدم، مما قد يسبب مشاكل في القلب، لذا، يُنصح هؤلاء المرضى بتناول كميات محدودة جدًا بعد استشارة الطبيب.

تأثير البطيخ الأصفر على القولون

البطيخ الأصفر له تأثيرات إيجابية على الجهاز الهضمي والقولون، ولكنه قد يكون مزعجًا لبعض الأشخاص

ترطيب الجهاز الهضمي

محتواه العالي من الماء يساعد في تسهيل حركة الطعام عبر الجهاز الهضمي ويمنع الإمساك، مما يحافظ على صحة الأمعاء.

غني بالألياف

يحتوي على الألياف الغذائية التي تدعم الهضم الصحي وتساعد في تنظيم حركة الأمعاء.

مضادات الأكسدة

يحتوي على الليكوبين ومضادات الأكسدة الأخرى التي قد تساعد في مكافحة الالتهابات، بما في ذلك التهاب القولون، وقد تلعب دورًا في الوقاية من بعض أنواع السرطان، مثل سرطان القولون.

أضرار محتملة للقولون (خاصة لمرضى القولون العصبي)

الفركتوز وFODMAPs: على الرغم من فوائده، يحتوي البطيخ الأصفر على سكريات طبيعية مثل الفركتوز، ومركبات تسمى "فودماب" (FODMAPs)، وهي كربوهيدرات قصيرة السلسلة قد لا يتم امتصاصها بشكل كامل في الأمعاء الدقيقة لدى بعض الأشخاص.

الغازات والانتفاخ والإسهال

لدى مرضى القولون العصبي أو الأشخاص الذين يعانون من سوء امتصاص الفركتوز، يمكن أن يؤدي تناول كميات كبيرة من البطيخ إلى تخمر هذه السكريات بواسطة البكتيريا في الأمعاء الغليظة، مما يسبب: الانتفاخ

الغازات

آلام البطن

الإسهال