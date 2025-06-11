بجوازك المصري فقط.. 4 دول يمكنك زيارتها بسهولة وبدون تأشيرة

كتبت- أسماء العمدة:

يمكن لجواز السفر المصري "الباسبور"، أن يمنحك دخول أكثر من 50 دولة حول العالم، اثنين منهما فقط في القارة الأوروبية.

ووفقا لموقع passportindex، هناك دولتان فقط في أوروبا يمكنك دخولهما بالباسبور المصري فقط، بدوت تأشيرة لكن لفترة معينة، فما هما؟

1- ألبانيا (Albania)

وضع التأشيرة الحالي ، يمكن للمصريين دخول ألبانيا بدون تأشيرة، مدة الإقامة المسموح بها، وعادة ما تكون 90 يومًا خلال فترة 180 يومًا.

لماذا هي خيار جيد؟

تتميز ألبانيا بشواطئها الساحرة على البحر الأدرياتيكي والأيوني، وجبالها الشاهقة، ومدنها التاريخية مثل بيرات وجيروكاستر (مواقع تراث عالمي لليونسكو).

وتعتبر ألبانيا وجهة سياحية ذات تكلفة مناسبة مقارنة بالعديد من الدول الأوروبية الأخرى.

ثقافة غنية

الأوراق المطلوبة:

جواز سفر صالح

ساري المفعول لمدة لا تقل عن 6 أشهر من تاريخ الدخول المتوقع.

الغرض من الزيارة

للسياحة.

حجز تذاكر الطيران

ذهاب وعودة مؤكدة.

إثبات حجز فندق مؤكد الدفع أو دعوة من شخص مستضيف (مع تفاصيل الضامن).

إثباتات مالية

ما يثبت قدرتك على تغطية نفقات الرحلة والإقامة (مثل كشف حساب بنكي حديث، أو ما يثبت توفر حوالي 50 دولارًا أمريكيًا للشخص البالغ يوميًا، و 25 دولارًا للقاصر يوميًا).

2- صربيا (Serbia)

وضع التأشيرة الحالي: حاليًا، لا يمكن للمصريين دخول صربيا بدون تأشيرة، القرار الذي أشار إليه مقالك (من 30 يوليو إلى 30 سبتمبر 2022) كان استثناءً مؤقتًا وتجريبيًا للسفر ضمن مجموعات سياحية منظمة.

بعد انتهاء تلك الفترة، عادت صربيا لتطلب تأشيرة دخول من المواطنين المصريين.

لماذا هي وجهة جذابة؟

صربيا غنية بالتاريخ، من المعالم الرومانية والبيزنطية إلى العمارة النمساوية المجرية، ومدنها مثل بلجراد ونوفي ساد.

طبيعة متنوعة

تشمل الجبال والغابات والأنهار، مما يوفر فرصًا لممارسة الأنشطة الخارجية.

حياة ليلية نابضة خاصة في العاصمة بلجراد.