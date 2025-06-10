على طريقة أفلام الخيال العلمي.. سمكة قرش تسقط من السماء فما قصتها؟

شهد ملعب سبلينتر سيتي للجولف في ميرتل بيتش، بولاية ساوث كارولينا في أمريكا، واقعة غريبة، تمثلت في سقوط سمكة قرش من السماء.

وبحسب موقع livescience، وعلى طريقة أفلام الخيال العلمي، تعرض عدد من لاعبي الجولف في الملعب لصدمة بعد رؤية سمكة قرش صغيرة تسقط من السماء أمام أعينهم.

وشهد الشاب جوناثان مارلو رفقة أصدقائه، طائرا من فصيلة العقاب يحلق عاليا ممسكا بجسم غريب بين مخالبه، قبل أن ينقض عليه طائران من الغربان، ودخلا معه في صراع، انتهى بسقوط الفريسة على الأرض.

ووجد الشباب أن الفريسة سمكة قرش صغيرة من نوع "رأس المطرقة"، وفوجئوا عند اقترابهم منها بأنها نافقة، ليقرروا تركها تحت إحدى الأشجار على أمل أن يعود العقاب لاسترداد وجبته.

وأعادت الواقعة إلى الأذهان فيلم الخيال العلمي الكوميدي الشهير Sharknado، والذي تساقطت فيه أسماك القرش من السماء، لتثير الرعب في شوارع لوس أنجلوس.

وتُعرف طيور العقاب النساري أيضًا باسم "صقور السمك"، وهي صيادة مائية ماهرة، وهي الجوارح الوحيدة ذات الأقدام المصممة لاصطياد الفرائس الزلقة، لكنها تميل إلى التغذي على الأسماك التي يقل طولها عن 30 سم، ويبدو أن سمكة قرش المطرقة التي عُثر عليها في ملعب الجولف أطول من قدم واحدة.

ومن المرجح أن عقاب السمكة قد حملها لمسافة 800 متر على الأقل من المحيط قبل أن يفقد قبضته.

من المعروف أن الغربان والطيور الصغيرة الأخرى تستخدم أسلوبًا يُسمى "التجمع الجماعي" لحماية أعشاشها خلال موسم التكاثر، وذلك من خلال التعاون معًا لمهاجمة الطيور الجارحة.

أقرأ أيضًا:

لن تتوقع.. تأثير تناول كوب من عصير البنجر على صحة القلب

تأثير تناول كوب من عصير الأناناس على صحة القلب

تأثير تناول كوب من عصير الفراولة على صحة القلب

لن تتخيل.. تأثير تناول كوب من عصير المانجو على صحة القلب

5 مخاطر لتناول المشروبات الغازية على الجسم