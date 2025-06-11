3 أعراض خطيرة تكشف الإصابة بالسرطان.. احذرها

كتبت- نرمين ضيف الله

صعوبة البلع (عسر البلع) من الأعراض التي تشير إلى وجود مشاكل صحية خطيرة، بما في ذلك الإصابة بأنواع معينة من السرطان.

فهم هذه الأعراض والتعرف عليها مبكرًا يمكن أن يسهم في التشخيص المبكر والعلاج الفعّال.

وفي التقرير التالي يستعرض لكم موقع "مصراوي" أبرز الأعراض التي تدل على الإصابة بأنواع معينة من السرطان، وفق موقع "مايو كلينك"، "ويب ميد".

صعوبة البلع

صعوبة البلع من الأعراض المبكرة الشائعة لسرطان المريء، ويشعر المريض وكأن الطعام عالق في الحلق أو الصدر.

وتزداد هذه الصعوبة مع تقدم المرض، وتبدأ الأعراض بصعوبة في بلع الأطعمة الصلبة وتتصاعد إلى صعوبة في بلع السوائل مع تقدم الحالة.

فقدان الوزن غير المبرر

فقدان الوزن المفاجئ وغير المبرر يمكن أن يكون من الأعراض المهمة التي تشير إلى الإصابة بأحد أعراض السرطانات الشائعة مثل سرطان القولون أو المستقيم.

ألم أو ضغط في الصدر

يمكن أن يكون الألم أو الضغط المستمر في الصدر، الذي يوصف أحيانًا بحرقة أو انزعاج، من أعراض سرطان المريء.

ويُخلط هذا الألم مع حرقة المعدة أو عسر الهضم، لكنه يشير إلى حالة أكثر خطورة.