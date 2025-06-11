من 3 مكونات.. نوع عصير يضبط الضغط ويقوي القلب والجهاز الهضمي

كتب – سيد متولي



إذا كنت من محبي إضافة العصائر الطازجة إلى نظامك الغذائي، فإليك مشروبًا صحيًا لتجربته: عصير البنجر والطماطم والقرع - المعروف أيضًا باسم عصير BTB.

وبحسب تايمز أوف إنديا، هذا المشروب يساعد على التحكم في الوزن، ويخفف الإمساك، ويُعزز نضارة البشرة وإشراقها، جميع المكونات الثلاثة غنية بالعناصر الغذائية بشكل طبيعي، وعند دمجها في مشروب واحد، تصبح أكثر جاذبية.

كيفية صنع عصير البنجر والطماطم والقرع BTB

لتحضير هذا العصير، تحتاج إلى حبة بنجر، وحبة طماطم، ونصف كوب من القرع، امزج المكونات معًا حتى تحصل على عصير، ثم أضف نصف كوب من الماء، وأضف نصف بوصة من الزنجبيل، وملعقة صغيرة من عصير الليمون، ورشة ملح أسود، استمتع به طازجًا.

جيد لصحة القلب

وفقاً لدراسة أجرتها المكتبة الوطنية للطب، يُحسّن عصير البنجر وظائف القلب، فهو غني بالنترات، التي تُحسّن تدفق الدم وتدعم صحة القلب والأوعية الدموية.

أما عصير الطماطم، فهو غني بالليكوبين، وهو مضاد أكسدة قوي يُساعد على خفض الكوليسترول ويحمي الأوعية الدموية من التلف، كما يُوفر البوتاسيوم، الذي يُساعد على تنظيم ضغط الدم والحفاظ على صحة القلب.

إدارة الوزن

تشير دراسة أجرتها المكتبة الوطنية للطب، إلى أن تناول مكملات عصير الطماطم لدى الشابات يُقلل مستويات الأديبوكين الالتهابي، بغض النظر عن انخفاض دهون الجسم، فهو منخفض السعرات الحرارية وغني بالألياف، ما يُساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول، ويقلل من الرغبة الشديدة في تناول الطعام، ويساعد في التحكم بالوزن.

حتى عصير القرع منخفض السعرات الحرارية وغني بالألياف، ما يُشعرك بالشبع ويُسيطر على الرغبة الشديدة في تناول الطعام، مما يجعله إضافة رائعة لنظام غذائي مُخصص للتحكم بالوزن.

يحسن الهضم

القرع غني بالماء، ما يُعزز ترطيب الجسم ويساعد على الهضم، بينما تُوفر الطماطم الألياف والأحماض الطبيعية التي تُعزز صحة الأمعاء، أما البنجر فهو غني بالألياف والنترات والبيتين الطبيعيين، ما يُحفز الإنزيمات الهضمية ويُعزز صحة بكتيريا الأمعاء، هذا يُعزز سلاسة الهضم وقد يُساعد في تخفيف الانتفاخ والإمساك.

جيد للبشرة

وفقًا لدراسة نشرتها المكتبة الوطنية للطب، يُحسّن عصير البنجر تدفق الدم في الجلد ووظائف الأوعية الدموية الدقيقة، كما يُساعد على خفض ضغط الدم.

من ناحية أخرى، يحتوي عصير الطماطم على مضادات الأكسدة، وخاصةً الليكوبين وفيتامين سي، التي تحمي البشرة من أضرار أشعة الشمس، وتُقلل الالتهابات، وتُساعد على إخفاء العيوب.

كما يُساعد على شد المسام وموازنة إنتاج الزيوت، ما يمنح البشرة إشراقة طبيعية.

أما القرع فهو مُرطّب وغني بالعناصر الغذائية الأساسية، مثل فيتامين سي والزنك، التي تدعم إنتاج الكولاجين ومرونة الجلد، تُساعد خصائصه المُبرّدة الطبيعية على تهدئة التهابات الجلد وتعزيز نضارة البشرة.





