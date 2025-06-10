تجاهلها قد يكلفك حياتك.. إشارة خفية على ارتفاع السكر بشكل مضاعف

كتبت- نرمين ضيف الله

مع ارتفاع معدلات السكر عالمياً، بات من الضروري الانتباه إلى إشارات الجسم، حتى تبدو خفية أو غير مرتبطة بالمرض.

من بين هذه العلامات الإعياء ومشاكل التركيز، وهي من أبرز الأعراض التي غالباً ما تُسقط في خانة "تعب يومي فقط"، بينما تشير في الحقيقة إلى ارتفاع حاد في السكر في الدم.

ما هي الإشارات الخفيّة؟

وفق ما توضحه المراكز الطبية مثل Cleveland Clinic، فإن الصداع المستمر وضباب الرؤية والتعب غير المبرر يكون من أولى علامات فرط السكر (Hyperglycemia) في مستوياته الخطيرة .

التعب والإرهاق: يحدث عندما لا تستطيع خلايا الجسم امتصاص الجلوكوز بسبب نقص أو مقاومة الأنسولين .

الصداع أو ضبابية الرؤية: تنتج عن تأثر الأوعية الدقيقة في العين بفرط السكر، وتظهر مبكرة حتى قبل التشخيص الرسمي .

لماذا تعتبر العلامات الخفية أكثر خطورة؟

ينتقل كثير من المرضى من تجاهل الشعور الخفي بالتعب والمزاج المتقلب إلى مواجهة مضاعفات خطيرة، مثل الاعتلال العصبي السكري أو تأخر التئام الجروح .

بل وصل الأمر إلى أن تقلب المزاج والاكتئاب يكونان نتيجة مباشرة لتقلب مستويات السكر في الدم، بدون أن يربط البعض بين الأمرين.

كيف نكتشفها مبكراً؟

1. مراقبة الأعراض اليومية: تعب غير مبرر، صداع، عجز عن التركيز، أو تقلبات مزاجية غير متوقعة.

2. الفحص الدوري لمستوى السكّر بالدم، خصوصاً إذا كنت معرضاً لخطر (سن، وزن، تاريخ عائلي).

3. استشارة الطبيب فوراً عند ظهور أي من هذه الأعراض، بدل الانتظار حتى تتضخم المشكلة.

الوقاية والعلاج

من المهم اتباع نمط حياة صحي:

تناول الكربوهيدرات الصحية (الحبوب الكاملة والفواكه والخضراوات) التي ترفع السكر ببطء .

النشاط البدني المنتظم، لا يقل عن 150 دقيقة أسبوعياً، يساعد في تحسين حساسية الخلايا للأنسولين .

إدارة التوتر والحصول على قسط كافٍ من النوم، حيث إن قلة النوم والتوتر يسهمان بشكل كبير في ارتفاع السكر .

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