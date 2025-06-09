لن تتوقع.. تأثير تناول كوب من عصير البنجر على صحة القلب

عصير البنجر (الشمندر) من المشروبات الطبيعية التي تحظى بشعبية متزايدة، وذلك بفضل فوائده الصحية المتعددة، خاصةً فيما يتعلق بصحة القلب.

تشير الدراسات العلمية إلى أن تناول كوب من عصير البنجر يوميًا يمكن أن يُسهم في تعزيز صحة القلب بطرق متعددة.

فوائد كوب من عصير البنجر على صحة القلب، وفق "هيلث لاين".

1. خفض ضغط الدم

أظهرت دراسة نُشرت في PubMed Centra أن تناول عصير البنجر يُساهم في خفض مستويات ضغط الدم، وذلك بفضل احتوائه على نسبة عالية من النترات التي تتحول إلى أكسيد النيتريك في الجسم، مما يُساعد على توسيع الأوعية الدموية وتحسين تدفق الدم.

2. تحسين وظائف الأوعية الدموية

تشير الأبحاث إلى أن عصير البنجر يُحسن من وظائف الأوعية الدموية، خاصةً لدى كبار السن.

يُعزى ذلك إلى تأثيره الإيجابي على الخلايا البطانية التي تُغلف الأوعية الدموية، مما يُساهم في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

3. تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب التاجية

دراسة نُشرت في British Heart Foundation أظهرت أن تناول عصير البنجر يوميًا يُقلل من حدوث الحوادث القلبية الخطيرة لدى المرضى الذين خضعوا لعملية تركيب دعامات قلبية، مما يُشير إلى دوره الوقائي في حالات مرضية محددة.

4. مكافحة الالتهابات والأكسدة

يحتوي عصير البنجر على مركبات مضادة للأكسدة مثل البيتالين، التي تُساهم في تقليل الالتهابات والأضرار الناتجة عن الجذور الحرة، مما يُعزز صحة القلب والأوعية الدموية.

5. دعم مستويات الكوليسترول الصحية

تشير بعض الدراسات إلى أن عصير البنجر يُساهم في تحسين مستويات الكوليسترول في الدم، من خلال خفض مستويات الكوليسترول الضار (LDL) ورفع مستويات الكوليسترول الجيد (HDL)، مما يُقلل من مخاطر الإصابة بتصلب الشرايين وأمراض القلب التاجية.