5 مخاطر لتناول المشروبات الغازية على الجسم

رغم طعمها المنعش وجاذبيتها التجارية، المشروبات الغازية واحدة من أكثر المنتجات الغذائية المثيرة للجدل صحيًا.

لا يكاد يخلو منزل أو مائدة منها، ومع ذلك، فإن أضرارها على المدى الطويل قد تكون جسيمة.

فيما يلي نستعرض خمسًا من أبرز المخاطر الصحية المرتبطة باستهلاك هذه المشروبات، Mayo Clinic.

تآكل مينا الأسنان وزيادة خطر التسوس

المشروبات الغازية، وخاصة تلك التي تحتوي على سكريات مضافة، تُعدّ بيئة مثالية لنمو البكتيريا المسببة للتسوس.

الحمضيات والسكريات في هذه المشروبات تهاجم مينا الأسنان مباشرة، ما يؤدي إلى تآكلها وضعفها. ويؤكد أطباء الأسنان أن المشروبات الغازية أكثر ضررًا من بعض الحلويات الصلبة لأنها تُغمر الأسنان بالأحماض لفترات طويلة.

بحسب الجمعية الأمريكية لطب الأسنان (ADA)، فإن تعرّض الأسنان للأحماض المستمر يؤدي إلى هشاشتها ورفع فرص الإصابة بالتجاويف.

زيادة خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني

يرتبط الاستهلاك المنتظم للمشروبات الغازية السكرية بارتفاع خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

ذلك لأن السكر المضاف، خاصة الفركتوز، يُجبر البنكرياس على إفراز كميات كبيرة من الأنسولين، ما قد يؤدي بمرور الوقت إلى مقاومة الأنسولين.

تشير دراسة نُشرت في مجلة Diabetes Care أن تناول علبة واحدة من المشروبات الغازية يوميًا يزيد من خطر الإصابة بالسكري بنسبة 26%.

السمنة وزيادة الوزن

المشروبات الغازية مشبعة بالسعرات الحرارية الفارغة، أي أنها تمنح الجسم طاقة دون قيمة غذائية. هذه السعرات تساهم بشكل مباشر في زيادة الوزن، خاصة عند تناولها مع نظام غذائي غير متوازن.

علبة مشروب غازي متوسط تحتوي على نحو 150 سعرة حرارية و40 غرامًا من السكر — أي ما يعادل 10 ملاعق صغيرة من السكر

ضعف كثافة العظام ونقص الكالسيوم

تشير الأبحاث إلى أن المشروبات الغازية وخاصة تلك التي تحتوي على الكافيين والفوسفات تتداخل مع امتصاص الكالسيوم في الجسم.

هذا الأمر يؤثر سلبًا على صحة العظام، خاصة لدى المراهقين والنساء.

وفقًا لجامعة هارفارد، فإن النساء اللواتي يستهلكن الكولا بانتظام لديهن كثافة عظمية أقل مقارنة بمن لا يشربنها.

التأثير السلبي على القلب

أظهرت عدة دراسات أن تناول المشروبات الغازية بانتظام يمكن أن يرفع من مستويات الدهون الثلاثية والكوليسترول الضار (LDL)، ويقلل من الكوليسترول الجيد (HDL)، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.