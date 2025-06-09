لن تتخيل.. تأثير تناول كوب من عصير المانجو على صحة القلب

عصير المانجو من المشروبات المحببة للكثيرين، لكن هل تعلم أنه يكون مفيدًا لصحة قلبك؟ تشير الأبحاث العلمية إلى أن تناول كوب من عصير المانجو يوميًا يمكن أن يُسهم في تعزيز صحة القلب بطرق متعددة، medicalnewstoday.

1. خفض ضغط الدم

أظهرت دراسة نُشرت في FASEB Journal أن تناول كوبين من المانجو يوميًا لمدة أسبوعين أدى إلى انخفاض ملحوظ في ضغط الدم الانقباضي (الرقم الأعلى في قراءة ضغط الدم) لدى المشاركين.

يُعزى هذا التأثير إلى محتوى المانجو من البوتاسيوم، الذي يُساعد في تنظيم ضغط الدم عن طريق موازنة تأثيرات الصوديوم في الجسم.

2. تقليل الالتهابات والأكسدة

يحتوي عصير المانجو على مركبات مضادة للأكسدة مثل المانجيفيرين والبوليفينولات، التي تُساهم في تقليل الالتهابات والأضرار الناتجة عن الجذور الحرة.

هذا التأثير يُساعد في حماية الأوعية الدموية والقلب من التلف، مما يُقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

تحسين صحة الأوعية الدموية

تشير بعض الدراسات إلى أن تناول المانجو يمكن أن يُحسن من صحة الأوعية الدموية عن طريق تقليل مستويات البروتين التفاعلي C (CRP)، وهو مؤشر للالتهاب في الجسم. انخفاض مستويات CRP يُعتبر علامة إيجابية لصحة الأوعية الدموية والقلب.

دعم مستويات الكوليسترول الصحية

يُساهم محتوى الألياف في عصير المانجو في تقليل مستويات الكوليسترول الضار (LDL) في الدم، مما يُقلل من خطر تراكم الدهون في الشرايين وتصلبها. هذا التأثير يُعتبر مهمًا للحفاظ على صحة القلب والوقاية من الأمراض القلبية.

اختيار العصير المناسب

للحصول على الفوائد الصحية لعصير المانجو، يُفضل تحضيره في المنزل باستخدام المانجو الطازج دون إضافة سكر مضاف.

يُعتبر العصير الطبيعي خيارًا أفضل من العصائر الجاهزة التي تحتوي على سكريات مضافة ومواد حافظة.

يمكن أيضًا إضافة بعض الماء أو الثلج لجعل العصير أكثر انتعاشًا.