تأثير تناول كوب من عصير الفراولة على صحة القلب

في الوقت الذي تتجه فيه الأنظار إلى الأغذية الوظيفية كجزء من نمط الحياة الصحي، يبرز عصير الفراولة كخيار طبيعي يُمكن أن يدعم صحة القلب، بحسب دراسات طبية حديثة أجرتها مؤسسات بحثية معتمدة مثل جامعة هارفارد ومراكز التغذية الأمريكية.

ورغم بساطة هذا المشروب، إلا أن كوبًا واحدًا من عصير الفراولة يوميًا قد يُحدث فرقًا حقيقيًا في المؤشرات الحيوية للقلب، كما تشير الأدلة السريرية.

خفض ضغط الدم بطريقة طبيعية

أظهرت دراسة نُشرت في مجلة American Journal of Clinical Nutrition أن الفراولة تحتوي على مركب "أنثوسيانين"، أحد مضادات الأكسدة القوية، الذي ارتبط بانخفاض ضغط الدم لدى البالغين.

هذا المركب يُساعد على استرخاء الأوعية الدموية وتحسين تدفق الدم، ما يقلل من خطر الإصابة بارتفاع الضغط المزمن، وهو عامل رئيسي في أمراض القلب.

تحسين صحة الأوعية الدموية

الانتظام في تناول عصير الفراولة يعزز مرونة الأوعية الدموية ويُحسن من استجابة الجسم للأنسولين، وفقًا لدراسة أجريت في جامعة كاليفورنيا ديفيس.

هذا التأثير الإيجابي على وظيفة الأوعية يُعد وقاية فعالة من تصلب الشرايين، الذي يُعد أحد العوامل الأساسية وراء أمراض القلب التاجية.

تقليل مستويات الكوليسترول الضار

بيّنت دراسة سريرية نُشرت في British Journal of Nutrition أن تناول الفراولة بانتظام، سواء على هيئة ثمار طازجة أو عصير طبيعي، يُساهم في خفض مستويات الكوليسترول الضار LDL ورفع مستوى الكوليسترول الجيد HDL. هذا التأثير له دور مباشر في تقليل ترسّب الدهون داخل الشرايين.

دور قوي في مكافحة الالتهاب

عصير الفراولة ليس فقط غنيًّا بمضادات الأكسدة، بل يحتوي كذلك على مركبات تُساعد في تقليل الالتهاب المزمن، الذي يُعد المحرك الخفي وراء العديد من أمراض القلب والأوعية الدموية.

وقد أشار باحثون من جامعة هارفارد إلى أن النساء اللاتي تناولن الفراولة بانتظام أظهرن مستويات أقل من بروتين الالتهاب (CRP).