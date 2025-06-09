تأثير تناول كوب من عصير الأناناس على صحة القلب

عصير الأناناس من المشروبات الاستوائية المنعشة، لكن هل تعلم أنه قد يكون مفيدًا لصحة قلبك؟ تشير الأبحاث العلمية إلى أن تناول كوب من عصير الأناناس يوميًا يمكن أن يُسهم في تعزيز صحة القلب بطرق متعددة.

في التقرير التالي نستعرض أبرزالفوائد وفق موقع "ويب ميد".

1. خفض مستويات الكوليسترول الضار

أظهرت دراسة نُشرت في PubMed Central أن تناول الأناناس يوميًا يُساهم في خفض مستويات الكوليسترول الضار (LDL) والدهون الثلاثية، مما يُقلل من خطر الإصابة بتصلب الشرايين وأمراض القلب التاجية

2. تقليل الالتهابات والأكسدة

يحتوي عصير الأناناس على مركبات مضادة للأكسدة مثل الفينولات والفلافونويدات، التي تُساهم في تقليل الالتهابات والأضرار الناتجة عن الجذور الحرة. هذا التأثير يُساعد في حماية الأوعية الدموية والقلب من التلف، مما يُقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

3. تحسين صحة الأوعية الدموية

تشير بعض الدراسات إلى أن تناول الأناناس يمكن أن يُحسن من صحة الأوعية الدموية عن طريق تقليل مستويات البروتين التفاعلي C (CRP)، وهو مؤشر للالتهاب في الجسم. انخفاض مستويات CRP يُعتبر علامة إيجابية لصحة الأوعية الدموية والقلب.

4. دعم مستويات ضغط الدم الصحية

يُساهم محتوى الأناناس من البوتاسيوم في تنظيم مستويات ضغط الدم عن طريق موازنة تأثيرات الصوديوم في الجسم. البوتاسيوم يُساعد في استرخاء الأوعية الدموية، مما يُقلل من ضغط الدم ويُقلل من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب المرتبطة به.

5. اختيار العصير المناسب

للحصول على الفوائد الصحية لعصير الأناناس، يُفضل تحضيره في المنزل باستخدام الأناناس الطازج دون إضافة سكر مضاف.

يُعتبر العصير الطبيعي خيارًا أفضل من العصائر الجاهزة التي تحتوي على سكريات مضافة ومواد حافظة. يمكن أيضًا إضافة بعض الماء أو الثلج لجعل العصير أكثر انتعاشًا.