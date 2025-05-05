"لو ضغطك منخفض".. تجنب 5 مشروبات لمنع الهبوط والدوخة

كتب – سيد متولي

انخفاض ضغط الدم مشكلة صحية يعاني منها العديد من الأشخاص حول العالم، إذ تسبب الشعور بهبوط مفاجئ أو دوخة، وهنا يبحث البعض عن تناول مشروبات ترفع الضغط دون الانتباه إلى خطورتها.

وبحسب ما جاء في موقع تايمز أوف إنديا، يجب تجنب خمسة مشروبات إذا كنت تعاني من انخفاض ضغط الدم، لأنها تزيد الحالة سوءا ولا ترفع مستوياته، وهي:

عصير البرتقال

عصير البرتقال لا يحتوي على كمية كافية من الصوديوم لرفع الضغط، بل قد يزيد من الشعور بالهبوط إذا لم يصاحبه طعام أو مشروب مالح.

الكركديه أو النعناع

الكركديه يخفض ضغط الدم ويجب تجنبه تماما في حالة الهبوط، أما النعناع فيؤدي إلى استرخاء الأوعية الدموية، ما يخفض الضغط أكثر.

الحليب منزوع الدسم

الحليب منزوع الدسم يحتوي على كمية أقل من الدهون والصوديوم مقارنة بالحليب كامل الدسم، لذا لا يجب تناوله عند انخفاض الضغط حيث لا يعمل على رفع مستوياته بالحد المطلوب.

الماء الزائد

شرب كميات كبيرة من الماء في وقت قصير دون تعويض الأملاح، قد يخفف تركيز الصوديوم في الدم، ما يخفض ضغط الدم أكثر.