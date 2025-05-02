الفراخ البلدي أم البيضاء أيهما أفضل؟ مجدي نزيه يكشف مفاجأة (فيديو)

كتبت- شيماء مرسي

الدجاج ليس مجرد وجبة لذيذة ومتنوعة، بل يحمل في طياته العديد من الفوائد الصحية الهامة التي تجعله جزءا قيما من نظامنا الغذائي.

قال الدكتور مجدي نزيه استشاري التغذية العلاجية خلال استضافته بإحدى البرامج التلفزيونية: "بالرغم من الاعتقاد الشائع بتفوق الدجاج البلدي، إلا أن تغذيته على بقايا الطعام المنزلي أو الأطعمة المتعفنة قد تشكل مشكلة".

وتابع نزيه: "قد تحتوي الأطعمة المنزلية التي يتناولها الدجاج على فطريات، مما يؤدي إلى تراكم السموم في أنسجة اللحم وصفار البيض".

وأضاف استشاري التغذية العلاجية: "على الجانب الآخر، فإن الدجاج الذي يربى في المزارع قد يحتوي على عقاقير بيطرية تتراكم في طبقة الدهون تحت الجلد وفي نخاع العظام، لذلك، فإن إزالة جلد هذا الدجاج قبل الطهي يقلل من ضرره مقارنة بالدجاج البلدي".

فوائد الدجاج

-تقوية العظام، وفقا لموقع "webmd".

-التحكم في الوزن.

-صحة القلب.

-تحسن الحالة المزاجية.

-دعم عملية التمثيل الغذائي والجهاز العصبي.

-تقليل الشعور بالتعب.

-دعم وظائف الغدة الدرقية.

-تقوية المناعة.

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