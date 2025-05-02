تحذير للرجال.. علامات خفية تدل على الإصابة بسرطان البروستاتا

كتبت- شيماء مرسي

سرطان البروستاتا، مثل غيره من أنواع السرطان يتم علاجه بشكل أفضل في المراحل المبكرة، لذا يجب أن يكون جميع الرجال البالغين على دراية بالتغيرات التي تدل على المرض.

والبروستاتا غدة بحجم حبة الجوز تقع أسفل المثانة عند الرجال، تؤدي دورا حيويا في إنتاج السائل المنوي والقذف، بحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وبسبب موقعها قد لا تسبب غالبا أعراض بولية، لذا إذا لاحظ الرجال هذه الأعراض، فيجب استشارة الطبيب فورا.

PSA يرمز إلى مستضد البروستاتا النوعي، وهو هرمون يتم إنتاجه بواسطة البروستاتا بكميات أكبر في حالة وجود مشكلة في الغدة.

ومن أحد أكثر العلامات شيوعا التي تشير إلى وجود خلل في البروستاتا هو تغير وتيرة التبول.

-في حين أن كمية البول التي يتبولها الإنسان يمكن أن تختلف من شخص لآخر، إلا أن كثرة التبول قد تكون مؤشر خطير.

-كما أن الرغبة المفاجئة في الذهاب للمرحاض قد تكون أيضا علامة على وجود مشكلة.

-صعوبة البدء في التبول، وهو ما يعرف طبيا بالتردد.

-الإجهاد.

-استغراق وقت طويل لتفريغ المثانة.

-تدفق أضعف من الطبيعي.

-الشعور بأن المثانة لم يتم تفريغها بالكامل.

ويجب أيضا استشارة الطبيب عند وجود دم في البول أو السائل المنوي.

وبالرغم من ذلك لا تعني هذه الأعراض عموما أن الشخص مصاب بسرطان البروستاتا، وفي أغلب الأحيان، قد تكون ببساطة علامة على وجود مشكلات حميدة في البروستاتا تؤثر على أكثر من نصف الرجال.

وتشمل علامات السرطان المتقدم الذي قد يكون انتشر آلام العظام والظهر وفقدان الشهية وفقدان الوزن بشكل غير متوقع والتعب والألم في الخصيتين.

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