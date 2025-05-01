رعب وغموض.. 5 أماكن مسكونة بالأشباح حول العالم

كتبت- شيماء مرسي

تنتشر في أرجاء العالم حكايات مرعبة عن أماكن معينة، مما يدفع البعض للاعتقاد بأنها مليئة بالأشباح.

وفي هذا التقرير نرصد لكم أبرز 5 أماكن مسكونة بالأشباح حول العالم، وفق ما كشف موقع "تايمز أوف إنديا".

غابة أوكيغاهارا (غابة الانتحار)، اليابان

تتسم هذه الغابة بالغموض عند سفح جبل فوجي باليابان، ويطلق عليها "غابة الانتحار"، ويعود ذلك إلى تاريخها المأساوي في حالات الانتحار.

ويقال إن هذه الغابة الكثيفة مسكونة بأرواح المنتحرين.

جزيرة بوفجليا، إيطاليا

يعتقد الكثيرون أن جزيرة بوفيليا الإيطالية تعد من أكثر الأماكن المسكونة في العالم، وتقع في بحيرة البندقية، وتتميز بأنها مظلمة وغامضة.

وفي الماضي، كانت تستخدم كمحطة حجر صحي لضحايا الطاعون، ثم تحولت إلى مصحة عقلية، أما الآن فهي مهجورة ويصدر منها أصوات غامضة.

حصن بهانجاره، الهند

يعرف حصن بهانجاره في ولاية راجستان بأنه من بين أكثر المواقع رعبا في الهند والعالم.

ويعتقد البعض أن ساحرا ألقى لعنة على الحصن، الأمر الذي تسبب في تركه مهجورا وتداول روايات عن ظهور أشباح فيه مع حلول الظلام، ونظرا لشهرته كمكان للأحداث الخارقة، لذا ينصح الزوار بتجنب دخوله بعد غروب الشمس.

برج لندن، إنجلترا

يشتهر برج لندن بكونه واحدا من أكثر الأماكن المسكونة على مستوى العالم، وذلك لما شهده عبر قرون من مؤامرات ملكية وتعذيب وإعدامات.

وقد أبلغ أحد الزوار أن هذا الحصن التاريخي مليء بلأشباح، من بينها أرواح آن بولين، والليدي جين جراي، والأميرين في البرج.

فندق ستانلي، الولايات المتحدة الأمريكية

يقع في جبال كولورادو الخلابة، وفي الماضي أبلغ النزلاء والموظفون عن سماع خطوات غريبة، وعزف بيانو، ورؤية أشخاص يتجولون في هذا الفندق.

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