بعد وفاته المأساوية.. 15 صورة ومعلومات عن أشهر طفل على التيك توك

بعد وفاته المأساوية.. 15 صورة ومعلومات عن بريستون

كتبت- شيماء مرسي

في واقعة مأساوية، توفي الطفل الأمريكي "بريستون أوردون" البالغ من العمر عامين، الذي اشتهر بفيديوهات "أوكي بيبي" على تطبيق تيك توك في حادث سيارة.

وأصيب في الحادث أيضا والدا الطفل "كاتلين وجيلان أوردون"، وهما الآن يمكثان في المستشفى وحالتهما خطيرة، بحسب ما ذكرت صحيفة

"نيويورك بوست" الأمريكية و "ذا صن" البريطانية.

وأوضحت الشرطة أن الطفل لم يكن مثبتا بشكل صحيح في مقعده، ولكن عائلته نفت هذا الإدعاء.

وكان بريستون مسافرا مع والديه في سيارة فورد 5-150 موديل 2011 بالقرب من نيو أورلينز عندما انحرفت السيارة عن الطريق واصطدمت بشجرة، وفقا لشرطة ولاية لويزيانا وبيان أدلى به شخصان مقربان من العائلة في مقطع فيديو.

وقالت الشرطة في بيان صحفي أن بريستون، الذي كان يجلس في المقعد الخلفي ومقيدا بشكل غير صحيح في مقعد أمان للأطفال، أصيب بجروح خطيرة ونقل إلى المستشفى، حيث فارق الحياة لاحقا متأثرا بإصابته.

وجاء في بيان صادر عن عائلة الطفل أن والديه، كاتلين وجيلان أوردون، أصيبا بجروح خطيرة في الحادث.

وقالت امرأة من عائلته: "أصيبت والدته كاتلين بكسور متعددة في العظام وارتجاج شديد في المخ، وإجراء والده وجيلان عملية جراحية طارئة في إحدى ساقيه.

وأصر جد الطفل جلين نوريس على أن حفيده كان مقيدا بشكل صحيح في مقعده في ذلك الوقت، ووصف بيان الشرطة بأنه "مؤلم".

وذكر نوريس أنه تحدث مع الشخص الذي قام بإخراج بريستون من السيارة، وأخبره أن الطفل كان مربوطا بشكل صحيح.

وقالت الشرطة إنها لا تزال تحقق في سبب الحادث، وتنتظر نتائج فحص السموم الروتيني للسائق، ولكن لم يتضح أي من الوالدين كان يقود السيارة.

وورفض متحدث باسم الشرطة التعليق على تأكيد كلام الجد بأن بريستون تم وضعه بشكل صحيح في المقعد الخلفي.

واشتهر بريستون بمقاطع فيديوهاته المرحة التي كان يظهر فيها على تطبيق تيك توك وهو يقول عبارة "حسنا"، وقد استطاع أن يخطف قلوب الملايين الذين تداولوا مقاطعه على نطاق واسع وأعربوا عن إعجابهم بروحه المرحة وخفة ظله.

وكانت بايزلي، شقيقة بريستون، في المدرسة وقت وقوع الحادث.

معلومات عن الطفل بريستون أوردون:

-الجنسية أمريكي.

-لديه أخت تدعى بريستون.

-لقب بأشهر طفل على تطبيق تيك توك.

-اشتهر بفيديوهاته المرحة على تيك توك.

-توفى في حادث سيارة مأساوي.

-يبلغ عدد متابعي بريستون على تطبيق تيك توك 508 ألف متابع.

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