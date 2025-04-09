6 عادات يومية عليك التوقف عنها لمنع فشل الكبد

للحفاظ على صحة الكبد ومنع فشله، من الضروري تبني عادات صحية والتوقف عن بعض العادات اليومية الضارة.

إليك 6 عادات يجب التوقف عنها لحماية كبدك، وفقًا لـ healthline.

الإفراط في تناول الكحول

الكبد هو المسؤول الرئيسي عن معالجة الكحول، الإفراط في تناوله يجهد الكبد ويؤدي إلى تراكم الدهون فيه (الكبد الدهني الكحولي)، والتهاب الكبد الكحولي، وفي النهاية تليف الكبد وفشله. التوقف عن شرب الكحول أو شربه باعتدال شديد هو أمر بالغ الأهمية.

تناول الأطعمة المصنعة والدهنية والسكرية بكميات كبيرة

هذه الأطعمة تساهم في تراكم الدهون في الكبد (الكبد الدهني غير الكحولي). مع مرور الوقت، يمكن أن يؤدي ذلك إلى التهاب الكبد غير الكحولي وتليف الكبد. يجب الحد من تناول الوجبات السريعة، الأطعمة المقلية، الحلويات، المشروبات السكرية، والأطعمة المصنعة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة والمتحولة والسكريات المضافة.

استخدام الأدوية دون وصفة طبية أو بجرعات زائدة

العديد من الأدوية، حتى تلك التي لا تستلزم وصفة طبية مثل الباراسيتامول (الموجود في العديد من مسكنات الألم)، يمكن أن تكون سامة للكبد إذا تم تناولها بجرعات عالية أو لفترات طويلة دون إشراف طبي. يجب دائمًا اتباع تعليمات الطبيب أو الصيدلي وقراءة النشرة الداخلية للدواء بعناية.

عدم ممارسة الرياضة بانتظام

النشاط البدني المنتظم يساعد في الحفاظ على وزن صحي ويقلل من خطر الإصابة بالكبد الدهني غير الكحولي. كما أنه يحسن الدورة الدموية ويقلل من الإجهاد على الكبد.

عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم

قلة النوم المزمنة يمكن أن تؤثر سلبًا على وظائف الجسم المختلفة، بما في ذلك الكبد. تشير بعض الدراسات إلى وجود صلة بين قلة النوم وزيادة خطر الإصابة بالكبد الدهني غير الكحولي.

التعرض للمواد الكيميائية السامة

يمكن أن يتعرض الكبد للضرر نتيجة التعرض لبعض المواد الكيميائية الموجودة في المبيدات الحشرية، والمذيبات الصناعية، ومنتجات التنظيف القوية. يجب اتخاذ احتياطات السلامة اللازمة عند التعامل مع هذه المواد وتجنب التعرض المفرط لها.

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