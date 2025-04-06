لا تتناولها على الريق.. أطعمة ومشروبات ترفع السكري والكوليسترول

كتبت- آلاء نبيل:

غالبًا ما نبدأ يومنا بوجبة أو مشروب شهي، ولكن يجهل البعض أن هناك بعض الأطعمة والمشروبات التي تلحق الضرر بمستويات السكر والكوليسترول عند تناولها على معدة فارغة.

وبحسب ما ذكره موقعي "WebMD" و"Medical News Today"، إليك قائمة الأطعمة والمشروبات التي تهدد مستويات السكر والكوليسترول عند تناولها على معدة فارغة، وتشمل ما يلي:

العصائر المحلاة

تحتوي العصائر التجارية غالبًا على كميات كبيرة من السكر المضاف، عند تناولها على الريق، لذا يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع سريع في مستويات السكر في الدم، ما يضع عبئًا على البنكرياس بمرور الوقت ويزيد من خطر الإصابة بمقاومة الأنسولين والسكري من النوع الثاني، بالإضافة إلى ذلك، فإن نقص الألياف في هذه العصائر يعني امتصاص السكر بسرعة، كما أنها ترفع مستويات الكوليسترول الضار بالدم.

المشروبات الغازية

تحتوي المشروبات الغازية على نسبة عالية جدًا من السكر والسعرات الحرارية، لذلك تناولها على الريق يؤدي إلى ارتفاع السكر في الدم وزيادة خطر الإصابة بخلل في عملية التمثيل الغذائي، كما أنها ترفع مستويات الكوليسترول الضار في الدم، ما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

المعجنات والحلويات

الفطائر، الكعك، الدونات، وغيرها من المعجنات والحلويات غالبًا ما تكون غنية بالسكريات المكررة والدهون المشبعة والمتحولة، لذت تناولها على الريق يؤدي إلى ارتفاع سريع في سكر الدم ومستويات الكوليسترول الضار، ما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

الأطعمة المقلية

تناول الأطعمة المقلية على الريق، مثل بعض أنواع الفطائر أو البطاطس المقلية أو غيرها، يمكن أن يكون ثقيلاً على الجهاز الهضمي بسبب محتواها العالي من الدهون المشبعة والمتحولة هذه الدهون تساهم في ارتفاع مستويات الكوليسترول الضار وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

الخبز الأبيض والمخبوزات المصنوعة من الدقيق الأبيض

هذه الأطعمة تتحول بسرعة إلى سكر في الجسم ويمكن أن تؤدي إلى ارتفاع سريع في مستويات السكر في الدم عند تناولها على الريق، كما أنها تفتقر إلى الألياف التي تساعد في تنظيم امتصاص السكر، بالإضافة إلى احتوائها على الدهون التي ترفع من الكوليسترول السيء بالدم.

مشروبات الطاقة

تحتوي مشروبات الطاقة عادةً على كميات كبيرة من السكر والكافيين والمنبهات الأخرى، لذا تناولها على الريق يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع مفاجئ في سكر الدم ومعدل ضربات القلب وضغط الدم، بالإضافة إلى مشاكل أخرى محتملة.

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