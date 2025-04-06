قدماك تكشفان مرضا خطيرا.. 5 علامات تشير إلى ارتفاع السكر في الدم

كتبت- أسماء العمدة:

السكري مرض مزمن يؤثر على كيفية معالجة الجسم للجلوكوز المستمد من الطعام، ويحدث ذلك إما بسبب عدم قدرة البنكرياس على إنتاج كمية كافية من الأنسولين، أو بسبب عدم استجابة الجسم بشكل فعال للأنسولين المنتج.

إليك بعض العلامات التي قد تظهر على القدمين وتشير إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم، وفقًا لموقع Healthline:

جفاف وتشقق الجلد

يمكن أن يؤدي ارتفاع نسبة السكر في الدم إلى جفاف الجلد، ما يجعله أكثر عرضة للتشقق والتقشر، خاصة في منطقة الكعبين.

برودة القدمين

قد يتسبب تلف الأعصاب الناتج عن ارتفاع السكر في ضعف الدورة الدموية، ما يؤدي إلى شعور مستمر ببرودة القدمين حتى في الأجواء الدافئة.

تنميل ووخز

تلف الأعصاب قد يسبب الإحساس بالتنميل أو الوخز في القدمين، وقد يصل الأمر إلى فقدان الإحساس بهما تمامًا.

تقرحات القدم

يزيد ارتفاع السكر في الدم من خطر الإصابة بتقرحات القدم، وهي جروح مفتوحة قد تستغرق وقتًا طويلًا للشفاء أو قد لا تلتئم نهائيًا.

تغير لون الجلد

قد يتغير لون جلد القدمين إلى الأحمر أو الأزرق أو الأرجواني، مما يشير إلى ضعف الدورة الدموية.

نصائح طبية مهمة:

ظهور أي من هذه العلامات لا يعني بالضرورة الإصابة بالسكري، لكنها تستدعي استشارة الطبيب لإجراء الفحوصات اللازمة.

إهمال هذه الأعراض قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة مثل القدم السكرية، التي قد تستلزم البتر في الحالات الشديدة.

لذلك، يُنصح مرضى السكري بالاهتمام بصحة القدمين عبر الفحص اليومي، الترطيب المستمر، وارتداء أحذية مريحة لتجنب أي مضاعفات.

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