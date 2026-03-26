ترامب يغير موعد زيارته للصين بسبب حرب إيران

كتب : مصراوي

09:02 ص 26/03/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

وكالات

أعلن ​الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه سيقوم بزيارة ​رسمية للصين يلتقي خلالها ⁠برئيسها شي جين بينج يومي 14 و15 مايو، في تغيير لموعد زيارة تحظى بمتابعة عن كثب تأجلت بسبب الحرب ​الدائرة مع إيران.

وأضاف ترامب، أنه سيستضيف شي في زيارة مماثلة ‌لواشنطن في وقت لاحق من العام الجاري.

وقال ترامب في منشور على تروث سوشيال: "يضع ‌ممثلونا الترتيبات النهائية ‌لهذه الزيارات التاريخية، أتطلع بشوق إلى قضاء بعض الوقت مع الرئيس شي في حدث أنا على يقين من أنه سيكون تاريخيا".

وكان من المقرر ‌أصلا أن تتم زيارة ‌ترامب الأسبوع ⁠المقبل بين 31 مارس إلى 2 أبريل، وأن تكون المحادثات متعددة الجوانب ⁠في مسعى ‌لتخفيف حدة التوتر بين أكبر اقتصادين في العالم ⁠بشأن الرسوم الجمركية، بالإضافة إلى قضايا تايوان والرقائق الإلكترونية ⁠والمخدرات والمعادن النادرة والزراعة.

وقالت المتحدثة باسم ​البيت الأبيض كارولاين ليفيت، إن شي جين بينج يتفهم الدوافع وراء تغيير ​موعد الزيارة.

كانت آخر زيارة قام بها ترامب إلى الصين في 2017 هي الأحدث لرئيس أمريكي.

وستكون زيارة ترامب أول لقاء مباشر بين الرئيسين ​منذ اجتماعهما ‌في أكتوبر الماضي بكوريا الجنوبية، حيث اتفقا على هدنة ​تجارية، وفقا لسكاي نيوز.

