علامات تحذيرية لسرطان القولون.. تظهر أثناء تناول الطعام

كتبت- آلاء نبيل:

يمكن أن تظهر بعض العلامات التحذيرية لسرطان القولون أثناء تناول الطعام أو بعده مباشرة، ومن المهم الانتباه إليها واستشارة الطبيب في حال ظهورها بشكل متكرر.

وبحسب ما ذكره موقعي Cancer وMayo Clinic، إليك أبرز العلامات التحذيرية لسرطان القولون التي قد تظهر خلال تناول الإفطار أو بعده مباشرة:

1- اضطراب الجهاز الهضمي

الإصابة بالإسهال أو الإمساك المستمر، وغالبًا ما ينتج عن تغييرات في عادات الأمعاء.

تغير في قوام البراز، فقد يصبح البراز أضيق من المعتاد، أو قد تلاحظ وجود مخاط فيه.

الشعور بعدم إفراغ الأمعاء بالكامل، حتى بعد التبرز.

2- وجود دم في البراز

ظهور دم أحمر فاتح أو داكن في البراز يعد من العلامات التحذيرية المهمة.

وجود دم على ورق التواليت بعد التبرز.

البراز الأسود: قد يشير البراز الأسود القطراني إلى وجود دم مهضوم في الجهاز الهضمي العلوي.

3- الشعور بآلام البطن

آلام البطن المستمرة أو المتكررة، وغالبًا ما تكون مصحوبة بتشنجات أو انتفاخ، هي من العلامات الواضحة لخطر الإصابة بسرطان القولون.

4- الشعور بالامتلاء أو الانتفاخ بعد تناول كميات صغيرة من الطعام.

5- المعاناة من عسر الهضم المستمر

غالبًا ما يظهر عسر الهضم بعد تناول الطعام، ويصاحبه شعور بحرقة المعدة.

6- الشعور بالغثيان أو القيء

خاصة بعد تناول الطعام.

متى يجب استشارة الطبيب؟

إذا لاحظت أيًا من هذه العلامات، فمن المهم استشارة الطبيب في أقرب وقت ممكن. يمكن للطبيب إجراء الفحوصات اللازمة لتحديد السبب وتقديم العلاج المناسب.

نصائح للوقاية من سرطان القولون

تناول نظام غذائي غني بالفواكه والخضروات والحبوب الكاملة.

ممارسة التمارين الرياضية لمدة 30 دقيقة على الأقل معظم أيام الأسبوع.

الحفاظ على وزن صحي يقلل من خطر الإصابة بسرطان القولون.

التدخين وتناول الكحول باعتدال يزيدان من خطر الإصابة بسرطان القولون.

إجراء فحوصات الكشف المبكر عن سرطان القولون تحت إشراف طبيب.

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