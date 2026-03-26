إعلان

طقس الأسبوع الأخير من مارس.. الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة بمعظم الأنحاء

كتب : أحمد العش

09:00 ص 26/03/2026

أمطار رعدية ورياح وانخفاض الحرارة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس على مستوى الجمهورية خلال الفترة من الجمعة 27 مارس وحتى الثلاثاء 31 مارس 2026، استنادًا إلى أحدث خرائط الطقس الصادرة عن الإدارة.

تفاصيل حالة الطقس المتوقع خلال الأسبوع المقبل

وأوضحت "الهيئة" في بيان لها، أن الأحوال الجوية ستشهد استقرارًا على أغلب الأنحاء، مع ارتفاع درجات الحرارة بقيم تتراوح من 3 إلى 4 درجات مئوية، ويسود طقس بارد في الصباح الباكر، مائل للدفء نهارًا على أغلب الأنحاء، وبارد ليلاً.

وأشارت "الأرصاد" إلى وجود نشاط للرياح على السواحل الشمالية، القاهرة الكبرى، والوجه البحري طوال الفترة، مما قد يزيد من الإحساس بانخفاض درجات الحرارة.

درجات الحرارة المتوقعة خلال الأسبوع المقبل

وكشفت "الهيئة"عن توقعاتها بشأن درجات الحرارة خلال الفترة من الجمعة وحتى الثلاثاء، وجاءت على النحو التالي:

الجمعة 27 مارس:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: الصغرى 13 درجة – العظمى 21 درجة

السواحل الشمالية: الصغرى 13 درجة – العظمى 21 درجة

شمال الصعيد: الصغرى 10 درجات – العظمى 23 درجة

جنوب الصعيد: الصغرى 13 درجة – العظمى 25 درجة

السبت 28 مارس:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: الصغرى 15 درجة – العظمى 24 درجة

السواحل الشمالية: الصغرى 13 درجة – العظمى 24 درجة

شمال الصعيد: الصغرى 14 درجة – العظمى 28 درجة

جنوب الصعيد: الصغرى 15 درجة – العظمى 30 درجة

الأحد 29 مارس:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: الصغرى 11 درجة – العظمى 22 درجة

السواحل الشمالية: الصغرى 11 درجة – العظمى 20 درجة

شمال الصعيد: الصغرى 12 درجة – العظمى 24 درجة

جنوب الصعيد: الصغرى 15 درجة – العظمى 32 درجة

الإثنين 30 مارس:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: الصغرى 12 درجة – العظمى 22 درجة

السواحل الشمالية: الصغرى 12 درجة – العظمى 19 درجة

شمال الصعيد: الصغرى 10 درجات – العظمى 23 درجة

جنوب الصعيد: الصغرى 17 درجة – العظمى 31 درجة

الثلاثاء 31 مارس:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: الصغرى 13 درجة – العظمى 23 درجة

السواحل الشمالية: الصغرى 11 درجة – العظمى 21 درجة

شمال الصعيد: الصغرى 12 درجة – العظمى 24 درجة

جنوب الصعيد: الصغرى 15 درجة – العظمى 29 درجة

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن هذه التوقعات تأتي بعد دراسة أحدث إصدارات خرائط الطقس، ويتم تحديثها بشكل مستمر في حال حدوث أي تغيرات في الحالة الجوية، متمنية السلامة لجميع المواطنين.

تفاصيل حالة طقس الأسبوع الأخير من مارس 2026

حالة الطقس طقس الأسبوع المقبل درجات الحرارة في مصر

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

مقامرة الحرب.. مراهنون يسبقون "وقف إطلاق النار": من يربح في صراع أمريكا وإيران؟