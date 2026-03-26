ما الذي دمر في إيران جراء الحرب الأمريكية الإسرائيلية؟

أعلن براد كوبر، قائد القيادة الأمريكية الوسطى القيادة المركزية الأمريكية، أن العمليات العسكرية التي تقودها الولايات المتحدة أسهمت في خفض إطلاق الطائرات المسيّرة والصواريخ الإيرانية بنسبة 90%.

وأكد "كوبر"، أنه تم تدمير 92% من أكبر السفن البحرية الإيرانية، مشيرا إلى أن الجيش الأمريكي استهدف أكثر من عشرة آلاف هدف عسكري داخل إيران، بحسب سكاي نيوز.

وفي السياق، أظهرت صور أقمار صناعية رصدت سفينة حربية أمريكية هي يو إس إس تريبولي، وهي تحمل وحدة من مشاة البحرية، خلال توقفها في جزيرة دييجو غارسيا بالمحيط الهندي.

ووفقا لصور نشرتها شركة ميزار فيجن، المتخصصة في الاستخبارات الجغرافية، فإن السفينة التي يبلغ طولها 260 مترا كانت راسية في الجزيرة، في ما اعتبره محللون محطة أخيرة قبل الوصول إلى الشرق الأوسط، بحسب موقع نيوزويك.

وذكرت تقارير أمريكية أن السفينة تحمل على متنها نحو 2200 جندي من مشاة البحرية ضمن الوحدة الاستكشافية 31.

من جانبها، هددت الولايات المتحدة إيران بتكثيف الهجمات في حال عدم التوصل إلى اتفاق، حيث قالت كارولين ليفيت، المتحدثة باسم البيت الأبيض، في واشنطن: "لا حاجة لمزيد من الموت والدمار".

وأضافت: "لكن إذا لم تقبل إيران واقع اللحظة الراهنة، وإذا لم تدرك أنها هُزمت عسكريا وستظل كذلك، فإن الرئيس دونالد ترامب سيضمن توجيه ضربات لها أشد مما تعرضت له من قبل".

وأشارت إلى أن القيادة في طهران لديها فرصة للتعاون مع ترامب، عبر التخلي عن برنامجها النووي ووقف تهديد الولايات المتحدة وحلفائها.

وأعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة وإيران لا تزالان منخرطتين في محادثات، رغم ما نقلته وسائل إعلام إيرانية عن رفض طهران لمقترح واشنطن.

وردا على ذلك، قالت ليفيت: "المحادثات مستمرة، وهي مثمرة كما أعلن الرئيس ترامب الإثنين"، مؤكدة أن "الرئيس ترامب لا يهدد عبثا، وهو على استعداد لفتح أبواب الجحيم على إيران ألا تخطئ في حساباتها مرة أخرى".

وفي ما يتعلق بالمقترح الأميركي، أوضحت أن هناك عناصر من الحقيقة في التقارير المتداولة حول خطة من 15 بندا موجهة إلى إيران، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن الحكومة الأمريكية لم تحدد جدولا زمنيا لاستئناف حركة ناقلات النفط في مضيق هرمز.