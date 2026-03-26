مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس رابطة الأندية

الجونة

- -
17:00

المصري

كأس رابطة الأندية

زد

- -
20:00

المقاولون العرب

تصفيات كأس العالم-أوروبا

تركيا

- -
19:00

رومانيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

إيطاليا

- -
21:45

إيرلندا الشمالية

دوري القسم الثاني-أ

لافيينا أف سي

- -
15:30

الترسانة

دوري القسم الثاني-أ

مسار

- -
15:30

بلدية المحلة

جميع المباريات

بعد إعلان رحيله.. كيف ودّع نجوم ليفربول محمد صلاح؟

كتب : محمد عبد الهادي

09:00 ص 26/03/2026

محمد صلاح

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن محمد صلاح، أول أمس الثلاثاء، رحيله رسميًا عن صفوف ليفربول بنهاية الموسم الجاري، ليضع نقطة النهاية مع الريدز بعد مسيرة امتدت لتسع سنوات داخل ملعب أنفيلد.

مع هذا الإعلان، حرص عدد من نجوم ليفربول الحالين والسابقين على توجيه رسائل وداع مؤثرة للنجم المصري، عبّروا خلالها عن تقديرهم لصلاح، مستعيدين أبرز الذكريات التي جمعتهم به طوال رحلته مع الفريق.

نجوم ليفربول يودّعون محمد صلاح

نشر المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك قائد ليفربول الحالي عبر حسابه الشخصي على فيسبوك صورة له رفقة النجم المصري وأرفق بها تعليق: "محمد صلاح الأعظم.

بينما وجه إبراهيما كوناتي مدافع ليفربول رسالة عبر حساباته الرسمية قال فيها: "محمد صلاح أنت الأفضل بين الأفضل يا أخي، شكرًا لك على كل اللحظات الرائعة التي شاركناها داخل وخارج الملعب، متمنيًا له التوفيق في خطواته المقبلة.

وحرص أندي روبرتسون ظهير الليفر على توجيه رسالة وداع مؤثرة، قال فيها: محمد شكرًا لك، تسع سنوات من أفضل سنوات حياتنا، مليئة بذكريات رائعة داخل الملعب وخارجه".

وأكد روبرتسون أن عقلية صلاح استثنائية، وأنه كان دائمًا يدفع نفسه وزملاءه للأفضل، مشيرًا إلى أنه تشرف بمشاركته الملعب طوال هذه السنوات، وأنه يستحق وداعًا يليق بمكانته.

بينما استعاد ترينت ألكسندر أرنولد ظهير ريال مدريد الحالي وليفربول السابق، ذكرياته مع صلاح، حيث نشر عبر إنستجرام صورًا تجمعهما، وكتب: "شريك رحلتي".

من جانبه، تحدث ستيفن جيرارد أسطورة ليفربول السابق لشبكة تي إن تي سبورتس، مؤكدًا أن تعويض صلاح لن يكون سهلًا، مشيرًا إلى أن الفريق يحتاج إلى لاعب من بين أفضل ثلاثة أو أربعة أجنحة في العالم ليحل محله.

أما جيمي كاراجر فقد كتب في مقاله عبر صحيفة "تيليجراف" البريطانية: "لا يُمثل رحيل محمد صلاح الوشيك عن ليفربول نهاية حقبة استثنائية للنادي فحسب، بل يعني أيضاً أن الدوري الإنجليزي الممتاز سيفتقد قريباً موهبة عالمية أخرى من طراز فريد".

إقرأ أيضًا:
نادٍ أمريكي يقتحم سباق التعاقد مع محمد صلاح.. ما التفاصيل؟

مبلغ ضخم.. كم يحتاج الزمالك ماليًا لفك قضايا إيقاف القيد؟

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمد صلاح ليفربول جيمي كاراجر

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

5 أبراج قد يواجهون تحديات خطيرة خلال الفترة المقبلة
مقابل 100 مليون يورو.. هل يطيح محمد صلاح بنجم الاتحاد السعودي؟
أكسيوس: استعدادات في البنتاجون لخيارات عسكرية واسعة ضد إيران
هل يجوز التبرك بماء المطر؟.. أستاذ بالأزهر يجيب
وزير العمل يقرر زيادة إجازة العاملين بالأعمال الخطرة والمناطق النائية 7
أخبار

المزيد

الصحة: حالتا وفاة ومصابان جراء موجة الطقس السيئ