جمال شعبان يكشف 10 أطعمة تقي من السرطان وأمراض القلب

كتب- أحمد الضبع:

بينما يبحث كثيرون عن طرق سريعة لتحسين مزاجهم والتخلص من التوتر، قد يكون الحل أقرب مما نتخيل، أو موجودًا في أطباقنا اليومية.

كما أن النظام الغذائي لا يؤثر فقط على الصحة الجسدية، بل يمتد تأثيره إلى الحالة النفسية، وقد يكون سلاحًا فعالًا في الوقاية من الأمراض المزمنة، مثل السرطان.

وكشف الدكتور جمال شعبان، استشاري أمراض القلب وعميد معهد القلب سابقًا، عن قائمة تضم 10 أطعمة ومشروبات طبيعية تساعد في تحسين الحالة المزاجية، وتقليل القلق والتوتر، كما تساهم في الوقاية من بعض أنواع السرطان.

أطعمة تعزز الصحة النفسية والجسدية

وقال شعبان عبر حسابه بموقع "فيسبوك" إن بعض الأطعمة تحتوي على عناصر غذائية تساعد في تعزيز إنتاج الهرمونات المسؤولة عن الشعور بالسعادة، مثل "السيروتونين" و"الدوبامين"، ما يساهم في تحسين المزاج وتقليل التوتر.

وأضاف أن التوت من أبرز هذه الأطعمة، إذ يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، التي تحارب الاكتئاب، وتحفز الطاقة الإيجابية، كما تلعب دورًا في الوقاية من بعض أنواع السرطان.

وأشار شعبان إلى أن الشيكولاتة الداكنة والقهوة تعملان على تحسين وظائف الدماغ، وتثبيط هرمون التوتر، ما يساعد على الشعور بالاسترخاء، كما أن الشيكولاتة الداكنة تحديدًا ترفع مستوى "السيروتونين"، وهو الهرمون المسؤول عن تحسين المزاج.

مشروبات وأطعمة تعزز الراحة النفسية

وأوضح استشاري أمراض القلب أن الشاي الأخضر يعد خيارًا مثاليًا لمن يعانون من التوتر والقلق، لاحتوائه على أحماض أمينية تساعد على الاسترخاء، كما أنه يعزز التركيز ويحسن الأداء الإدراكي.

وأضاف أن الموز غني بمادة "التربتوفان"، التي تدخل في تركيب معظم أدوية علاج القلق والاكتئاب، إذ تساعد في رفع مستوى "السيروتونين" في الدم، مما يجعله أحد أفضل الفواكه لتحسين المزاج.

أطعمة تعزز صحة الدماغ والقلب

وتابع شعبان أن الأسماك، خاصة السردين، تحتوي على أحماض "أوميجا 3"، التي تحسن من صحة الدماغ، وتعزز الوظائف الإدراكية، وتساعد على تحسين الحالة المزاجية.

وأكد أن الأفوكادو يعد من الأطعمة الغنية بـ"الدوبامين" و"الإندورفين"، ما يجعله أحد أفضل الخيارات الغذائية لمن يرغبون في تحسين مزاجهم والحد من التوتر.

نظام غذائي متوازن لصحة أفضل

ونصح استشاري أمراض القلب بإدراج الدواجن في النظام الغذائي، حيث تحتوي على التربتوفان والتيروسين، وهما عنصران مهمان لبناء النواقل العصبية التي تساهم في تحسين المزاج ومنع الإصابة بالاكتئاب.

وشدد على أهمية تناول الخضراوات الورقية، مثل السبانخ والخس، لاحتوائها على حمض الفوليك والبوتاسيوم والمغنيسيوم، وهي عناصر ضرورية لصحة الجهاز العصبي.

واختتم حديثه بالإشارة إلى أهمية البيض والجوز، إذ يساعد صفار البيض على تقليل اضطرابات المزاج، بينما يعمل الجوز على تحسين الدورة الدموية، مما يؤثر بشكل إيجابي على الحالة النفسية.

اقرأ أيضا:

احذر هذه العلامات.. تشير إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم

تضر الكلى والقلب.. تحذير من طبق شهير على مائدتك

بعد حادثة مترو روض الفرج.. 7 خطوات لحماية نفسك من الماس الكهربائي

خبيرة تحذر من وضع الغسالة في هذا المكان بالمنزل- "يجلب الطاقة السلبية والنكد"

بعد 20 عاما.. عرض فستان زفاف ميلانيا ترامب للبيع بسعر خيالي

مطعم يبيع نصف دجاجة بـ 3300 جنيه لهذا السبب