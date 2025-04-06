قنبلة موقوتة لدماغك.. هذا أسوأ طعام يدمر صحتك - احذره

كتبت- أسماء مرسي:

أشارت دراسة حديثة نشرت في المجلة الطبية للأكاديمية الأمريكية لعلم الأعصاب عن نتائج مقلقة إلى أن الإفراط في تناول الأطعمة شديدة التصنيع، مثل رقائق البطاطس والبرجر والآيس كريم، يمكن أن يزيد بشكل ملحوظ من خطر الإصابة بمشكلات الذاكرة والسكتة الدماغية.

شملت الدراسة أكثر من 30 ألف مشارك تجاوزوا سن الـ 45 عاما، حيث تم سؤالهم عن عاداتهم الغذائية والمشروبات التي يتناولونها.

وبعد متابعة سجلاتهم الصحية لمدة 11 عاما في المتوسط، تم التوصل إلى نتائج صادمة، وفقا لصحيفة "express" البريطانية.

أظهرت النتائج أنه مقابل كل زيادة بنسبة 10% في تناول الأطعمة فائقة المعالجة، يرتفع خطر الإصابة بضعف الإدراك بنسبة 16%.

كما زاد خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 8% لدى الأشخاص الذين تناولوا هذه الأطعمة، وكان الخطر أكبر بين المشاركين السود، حيث وصل إلى 15%.

في المقابل، كان الأشخاص الذين تناولوا كميات أكبر من الأطعمة غير المعالجة أو المعالجة بشكل طفيف، مثل اللحوم والخضراوات والفواكه، أقل عرضة بنسبة 12% لمشاكل الذاكرة والتفكير، وأقل عرضة بنسبة 9% للإصابة بالسكتة الدماغية.

اعتمد التحليل على بيانات أكثر من 14 ألف مشارك لتقييم تأثير اختيارات الطعام على التدهور المعرفي، وأكثر من 20 ألف مشارك لتقييم تأثيرها على السكتة الدماغية.

وبحلول نهاية الدراسة، تم تشخيص 768 شخصا بضعف الإدراك، وأصيب 1108 أشخاص بسكتة دماغية.

تتميز الأطعمة فائقة المعالجة بمحتواها العالي من السكر المضاف والدهون والملح، وافتقارها إلى البروتين والألياف، وتشمل أمثلة أخرى لهذه الأطعمة بعض الوجبات الخفيفة المملحة والسكرية المعبأة، والفاصوليا المخبوزة المعلبة، والخبز المعبأ، والحبوب المنكهة.

وقال الدكتور ويليام تايلور كيمبرلي، قائد الدراسة، من مستشفى ماساتشوستس العام في بوسطن: "تم الكشف عن علاقة وثيقة بين استهلاك الأطعمة فائقة المعالجة وزيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية والضعف الإدراكي لدى كبار السن".

وأشار إلى أن هذه النتائج تسلط الضوء على أهمية اتباع نظام غذائي صحي للحفاظ على صحة الدماغ، خاصةً مع التقدم في العمر، ومع ذلك، فإن الدراسة كشفت أن بعض الخيارات الغذائية قد تكون أكثر ضررا من غيرها، حيث تبين أن الأطعمة فائقة المعالجة تشكل خطرا كبيرا على صحة الدماغ، فضلا عن الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وارتفاع ضغط الدم والنوبات القلبية.

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