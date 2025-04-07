"مشروع مريض قلب".. جمال شعبان يحذر هذه الفئات من خطر خفي

كتبت- أسماء مرسي:

نبه الدكتور جمال شعبان، العميد الأسبق لمعهد القلب إلى الأهمية القصوى للفحص المبكر لمستويات الكوليسترول في الدم، محذرا من أن إهمال هذا الأمر بعد سن الثامنة عشرة يجعل الفرد "مشروع مريض قلب" وعرضة لمخاطر الأزمات القلبية.

فحص الكوليسترول يبدأ من سن الـ 18

وخلال استضافته في برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، أوضح أن الفحص الروتيني للكوليسترول يجب أن يبدأ في سن مبكرة، تحديدا عند بلوغ الثامنة عشرة.

وأضاف أن التهاون في هذا الإجراء الوقائي الهام يزيد بشكل كبير من احتمالية الإصابة بأمراض القلب ومضاعفاتها الخطيرة.

الاستعداد الوراثي وأمراض القلب

بالإضافة إلى ذلك، لفت "شعبان" الانتباه إلى فئة أخرى غير الشباب تزداد لديها المخاطر بعد تجاوز سن الثامنة عشرة، وهم الأفراد الذين يحملون تاريخا وراثيا للإصابة بالأزمات القلبية والنوبات.

وأكد على ضرورة أن يكون هؤلاء الأشخاص أكثر حرصا على المتابعة الطبية وإجراء الفحوصات اللازمة بشكل دوري نظرا لزيادة استعدادهم للإصابة بمشكلات القلب.

فحوصات ضرورية لصحة القلب بعد سن الـ40

كما وجه نصيحة خاصة لمن تجاوزوا الأربعين سنة، مشيرا إلى ضرورة إجراء فحوصات شاملة ومنتظمة تشمل قياس مستويات الكوليسترول والسكر وضغط الدم، بالإضافة إلى إجراء تحاليل أخرى ضرورية.

ولفت الانتباه إلى أهمية فحص مستويات حمض اليوريك في الدم، موضحا أنه يعتبر من عوامل الخطر التي تسهم في تطور أمراض القلب، حيث يمكن أن يترسب في الشرايين التاجية ويعيق تدفق الدم.

الكشف المبكر والمتابعة الدورية

نصح "العميد الأسبق لمعهد القلب" بضرورة المحافظة على صحة القلب وتقليل مستويات حمض اليوريك، عن طريق تجنب الإفراط في تناول المشروبات الغازية مثل البيبسي، والاعتدال في تناول البقوليات مثل الفول.

وأشار أيضا إلى تعزيز الوعي بأهمية الكشف المبكر والمتابعة الدورية لصحة القلب.

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