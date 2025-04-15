5 أنواع أدوية تجنّب تناولها على معدة فارغة

كتبت – نرمين ضيف الله

بعض أنواع الأدوية لا يُنصح مطلقًا بتناولها على معدة خاوية، لأنها قد تؤدي إلى مشكلات صحية أو تقلل من فاعليتها.

شدّد الدكتور محمد صلاح، أخصائي أمراض القلب والأوعية الدموية والباطنة، في تصريح لـ”مصراوي”، على أهمية تجنّب تناول هذه الأدوية على معدة فارغة لما قد تسببه من أضرار صحية.

1. المضادات الحيوية

بعض أنواع المضادات الحيوية قد تهيّج المعدة عند تناولها على معدة فارغة، ما يسبب غثيانًا أو آلامًا حادة في البطن.

2. أدوية الالتهاب غير الستيرويدية (مثل الإيبوبروفين والنابروكسين)

تناول هذه الأدوية دون طعام قد يؤدي إلى تقرحات في المعدة أو نزيف بالجهاز الهضمي.

3. الأسبرين

رغم استخدامه الشائع، فإن تناوله على معدة فارغة يمكن أن يُضعف بطانة المعدة، ويؤدي إلى الحموضة أو التقرحات.

4. مكملات الحديد

رغم أن امتصاص الحديد يكون أفضل على معدة فارغة، إلا أنه غالبًا ما يسبب تهيّج المعدة والغثيان، لذا يُفضّل تناوله بعد الطعام.

5. أدوية السكري (مثل الجلوكوفاج/ميتفورمين)

تناولها دون طعام قد يؤدي إلى انخفاض حاد في مستوى السكر بالدم، ما يسبب دوخة أو تعبًا شديدًا.

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