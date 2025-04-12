العدو الأول للقلب.. أطعمة مشهورة وشائعة ترفع الكوليسترول على الفور

كتبت- نرمين ضيف الله

هناك العديد من الأطعمة المشهورة والشائعة يمكن أن تكون ضارة لصحة القلب والشرايين التاجية.

هناك العديد من الأطعمة المشهورة والشائعة التي يمكن أن تكون ضارة لصحة القلب والشرايين التاجية.

وهذه الأطعمة تؤدي إلى تراكم الدهون والشحوم في الشرايين، ما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

في التقرير التالي، يستعرض "مصراوي" أبرز هذه الأطعمة، وفقًا لما جاء في موقع "هيلث لاين".

الدهون المشبعة

توجد في اللحوم الدهنية، الزبدة، السمن، وبعض الأطعمة المصنعة مثل الجبن الدسم والكعك المحلى. تؤدي هذه الدهون إلى زيادة مستويات الكولسترول الضار (LDL) في الدم.

الأطعمة المقلية

الأطعمة مثل البطاطس المقلية، الدجاج المقلي، والوجبات السريعة التي تحتوي على زيوت مهدرجة غير مشبعة، والتي يمكن أن ترفع مستويات الكولسترول الضار وتساهم في تصلب الشرايين.

السكريات المكررة

مثل المشروبات الغازية، الحلويات، الكعك، والخبز الأبيض، وهذه السكريات تزيد من تراكم الدهون في الجسم وتؤدي إلى مقاومة الأنسولين، ما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

الأطعمة المصنعة.

تحتوي هذه الأطعمة على نسبة عالية من الصوديوم والدهون المشبعة، ما يؤثر على ضغط الدم وصحة الشرايين.

الأطعمة التي تحتوي على الدهون المتحولة

مثل المارجرين وبعض أنواع الوجبات السريعة، هذه الدهون تزيد من مستويات الكولسترول الضار وتخفض مستويات الكولسترول الجيد.

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