قرية لا يصاب سكانها بالأمراض ويعيشون 100 عام.. "السر في هذا النبات"

كتبت – شيماء مرسي

تقع قرية “أكيارولي” الإيطالية جنوب مدينة نابولي على ساحل “سيلينتو”، وما يميز هذه القرية أن واحدًا من بين كل عشرة من سكانها يتمتع بصحة جيدة ويعيش حتى يبلغ 100 عام.

وقد أصبحت القرية محورًا لدراسة واسعة النطاق للتعرف على سر طول عمر سكانها، وفقًا لصحيفة “ميرور” البريطانية.

وكشفت التحقيقات عن وجود صلة بين تناول كميات كبيرة من إكليل الجبل (الروزماري) وتحسين الدورة الدموية الدقيقة في أجسام هؤلاء المعمرين.

وفي القرية، احتفل 70 شخصًا بعيد ميلادهم المئة، وهم يتمتعون بصحة جيدة بشكل عام.

وبعد مرور ستة أشهر، توصل باحثون من جامعة “سابينزا” في روما بالتعاون مع زملاء من كلية الطب بجامعة “سان دييغو”، إلى أن كبار السن هناك يتمتعون بدورة دموية شابة بشكل ملحوظ، تشبه إلى حد كبير تلك الموجودة لدى الأطفال.

وفحص الباحثون عينات دم مأخوذة من أكثر من 80 شخصًا في القرية، واكتشفوا انخفاضًا حادًا في مستويات هرمون الأدرينوميدولين، وهو هرمون يُرخي الأوعية الدموية.

وقد تتسبب المستويات المرتفعة من هذا الهرمون في مشكلات صحية، إذ تضيق الأوعية الدموية، مما يعيق الدورة الدموية.

وقال آلان مايزل، أستاذ الطب في كلية الطب بجامعة سان دييغو:

“هذه هي الأوعية الدموية الصغيرة التي تنقل العناصر الغذائية إلى الدماغ والأعضاء وتتخلص من الفضلات الأيضية، لكنها تميل إلى التباطؤ مع التقدم في السن”.

وأضاف: “مع التقدم في العمر، يميل الجسم إلى زيادة إنتاج هرمون الأدرينوميدولين لتعويض ضعف الدورة الدموية، ويمكن تشبيه هذه العملية بمحاولة استخلاص أكبر قدر ممكن من الدم من وعاء ضيق”.

واكتشف الباحثون أيضًا أن المعمرين في أكيارولي لديهم مستويات منخفضة من هذا الهرمون.

وتابع مايزل: “هذا يُثبت أن الدورة الدموية الدقيقة لديهم جيدة، فالدم لا يزال يصل إلى الدماغ والأعضاء، ولا يحتاجون إلى تنشيطها”.

واقترح الدكتور مايزل أن ذلك قد يكون مرتبطًا بإكليل الجبل، إذ إنهم يتناولون كميات كبيرة منه، وهو غني بمركبات قد تساعد في تحسين الدورة الدموية الدقيقة.

وبالرغم من معاناة العديد من سكان القرية من زيادة الوزن والتدخين، إلا أنهم يتمتعون بجينات جيدة، ويمارسون نشاطًا بدنيًا مكثفًا من خلال المشي والبستنة، ويستفيدون بشكل كبير من النظام الغذائي المتوسطي.

ويُعزى انخفاض مستويات التوتر في أكيارولي جزئيًا إلى موقعها المنعزل داخل حديقة وطنية، بعيدًا عن صخب الطرق السريعة وخطوط السكك الحديدية المزدحمة في إيطاليا.

ومن المرجّح أن النظام الغذائي لسكان أكيارولي يؤدي دورًا مهمًا في صحتهم، إذ يتكون بشكل رئيسي من الأسماك الطازجة، ولحم الأرنب، والدجاج المُربى في منازلهم، إلى جانب كميات وفيرة من زيت الزيتون، والفواكه، والخضراوات المزروعة في حدائقهم الخاصة.

علاوة على ذلك، يبدو أن إكليل الجبل، بخصائصه المحفزة للدماغ، يُعد مكونًا أساسيًا في نمط حياتهم.

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