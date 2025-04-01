بعد 20 عاما.. عرض فستان زفاف ميلانيا ترامب للبيع بسعر خيالي

كتبت- شيماء مرسي

عرض فستان زفاف ميلانيا ترامب الذي ارتدته في حفل زفافها على الرئيس دونالد ترامب عام 2005 في مزاد بسعر أقل من نصف ما تكلفته.

وكان الفستان يزن 60 رطلا (27 كيلو جرام) وقدرت قيمته في الأصل بمبلغ 100 ألف دولار، ويعرض حاليا في مزاد علني بسعر افتتاحي يبلغ 45 ألف دولار.

وقد زعمت صاحبة الفستان أنها اشترته مقابل 70 ألف دولار خصيصا لحفل زفافها الذي أقيم عام 2010.

وقالت ليانا ساتنشتاين، الكاتبة في سابستاك، أن الفستان متوفر الآن في السوق، وأوضحت أن صديقتها التي تدعى "باتريشيا تورفالدز" قد عثرت عليه عن طريق الصدفة أثناء بحثها عن فساتين ديور من الثمانينيات معروض على موقع "إيباي" منذ 21 يناير 2025.

وزعم البائع الإلكتروني أنه اشترى الفستان مباشرة من ميلانيا ترامب عام 2010، حيث كانت تربطهما صداقة، مقابل 70 ألف دولار.

ولكن كشفت التقارير أن ميلانيا دفعت 187 ألف دولار مقابل الفستان، مما يجعل السعر الحالي البالغ 45 ألف دولار خصما كبيرا للغاية.

وارتدت السيدة الأمريكية الأولى في حفل زفافها فستانا أنيقا من تصميم جون غاليانو لصالح دار كريستيان ديور، وصنع الفستان من ساتان دوتشيس الفاخر، وتميز بقصة ضيقة وتنورة واسعة على شكل ذيل السمكة

وكان هذا الفستان مصنوعا يدويا باستخدام أكثر من 500 ساعة من خرز الكريستال من سواروفسكي.

وقال البائع أنه قام بإجراء تعديلات طفيفة على الفستان، شملت إضافة طبقة جديدة من الساتان إلى الجزء السفلي وبعض التطريز الإضافي في الجزء العلوي، بالإضافة إلى إضافة طبقة قماشية جديدة إلى ظهر الفستان والأشرطة، وأصبح مقاس الفستان الآن يترواح من 4 إلى 6.

ومع ذلك، قال البائع أن حجم الفستان يمكن تعديله مرة أخرى ليناسب أي مقاس من 0 إلى 2 عن طريق إزالة الطبقة الخلفية، وأوضح أن الفستان لم يلبس إلا مرتين.

وبعد حفل زفافها في بالم بيتش، ظهرت ميلانيا ترامب على غلاف مجلة فوغ في فبراير 2005 وهي ترتدي فستان الزفاف وطرحة متطابقة بطول 16 قدم أي ما يعادل (4.8768) متر.

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