عانى منها ابن أغنى رجل في آسيا.. ما هي متلازمة كوشينغ؟

كتبت- شيماء مرسي

عانى أنانت أمباني نجل أغنى رجل في آسيا من تحديات صحية جسيمة منذ طفولته، حيث عانى من متلازمة كوشينغ، وهو اضطراب هرموني معقد.

وبالإضافة إلى ذلك، فقد عانى من مع السمنة المفرطة واضطرابات الغدة الدرقية والربو ومرض رئوي مزمن وشديد، وفقا لموقع "تايمز ناو نيوز".

ما هو متلازمة كوشينغ؟

هي حالة نادرة تحدث عندما يرتفع مستوى هرمون الكورتيزول في الجسم، وتعرف أيضا باسم فرط الكورتيزول الذي يزيد من التوتر في الجسم، مما يؤدي إلى سلسلة من المشكلات مثل:

زيادة معدل ضربات القلب

ارتفاع ضغط الدم

ارتفاع نسبة الجلوكوز في الدم

مشكلات في التنفس

زيادة توتر العضلات.

وبالرغم من أهمية الكورتيزول في تنظيم ضغط الدم، ومستوى السكر في الدم، وتقليل الالتهابات، وتنظيم التنفس، إلا أن ارتفاعه الشديد قد يسبب خللا في الوظائف الحيوية.

وتتحكم الغدد الكظرية، وهما غدتان صغيرتان فوق الكليتين، والغدة النخامية في الدماغ، ومنطقة ما تحت المهاد، وهي جزء من الدماغ يقع فوق الغدة النخامية، في مستويات الكورتيزول.

الأشخاص الأكثر عرضة لمتلازمة كوشينغ

الأطفال والمراهقين والبالغين، ومعظمهم ممن تتراوح أعمارهم بين 25 و50 عاما والأشخاص الذين يتناولون أدوية الكورتيزول أكثر عرضة للإصابة بهذه الحالة.

هل يمكن أن تكون متلازمة كوشينغ قاتلة؟

متلازمة كوشينغ قد تكون قاتلة إذا لم تعالج في الوقت المناسب، وقد يؤدي فرط إفراز الكورتيزول دون علاج، إلى مشكلات صحية مختلفة، مثل:

العدوى

جلطات الدم وخاصة في الرئتين والساقين

الاكتئاب والقلق

النوبة القلبية

زيادة الوزن والسمنة

ضعف الذاكرة

صعوبة التركيز

ارتفاع ضغط الدم والكوليسترول

ضعف العظام

داء السكري من النوع 2

إذا تركت متلازمة كوشينغ دون علاج، فإنها قد تؤدي أيضا إلى الوفاة.

أسباب متلازمة كوشينغ

بالرغم من أن وجود الكثير من الكورتيزول في الجسم يسبب متلازمة كوشينغ، إلا أن هناك العديد من العوامل الأساسية المسؤولة عن ذلك، والتي تشمل:

يتم استخدام أدوية الجلوكوكورتيكويد لعلاج العديد من أمراض المناعة الذاتية مثل الربو المزمن، والتهاب المفاصل الروماتويدي، والذئبة، والساركويد، والعديد من الأمراض الأخرى التي تؤدي إلى التهاب مزمن.

أورام الغدة النخامية التي تنتج الكثير من الهرمونات تسبب 8 من كل 10 حالات من متلازمة كوشينغ

أورام قشرة الغدة الكظرية التي تنتج أيضًا الكثير من الكورتيزول

أورام الرئة والبنكرياس والغدة الدرقية والغدة الزعترية والتي عادة ما تكون خبيثة

علامات متلازمة كوشينغ

زيادة سريعة في الوزن في الوجه، المعروف أيضا باسم وجه القمر، والبطن، ومؤخرة الرقبة

وجه أحمر مستدير

جروح لا تلتئم

ضغط دم مرتفع

نمو الشعر الزائد على الوجه والرقبة والصدر والبطن والثديين والفخذين أو الصلع

داء السكري

كدمات سهلة على الذراعين والساقين

ضعف عام وتعب

ضبابية الرؤية والدوار

ضعف العضلات ونحافة الذراعين والساقين

ضعف الانتصاب

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