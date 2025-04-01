امرأة صينية تشرب مياه الصرف الصحي لمدة 5 سنوات.. لن تتوقع ما حدث لها

كتبت- شيماء مرسي

أثارت قصة سيدة صينية تدعى "ليو" حالة من الجدل بعد أن كشفت أنها كانت تشرب مياه الصرف الصحي لمدة خمس سنوات كاملة، وذلك بسبب خطأ غير متوقع في توصيل أنابيب المياه في منزلها.

وحدثت المشكلة بسبب أحد الفنيين التابعين لشركة شاومي الذي قام بتثبيت جهاز تنقية المياه الخاص بها بشكل خاطئ في سبتمبر2020، ما تسبب في وقوعها في العديد من المشكلات الصحية، وفقا لصحيفة "صحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست" وموقع "ndtv".

ولم تكن "ليو" على علم بأي مشكلة في جهاز تنقية المياه الخاص بها حتى وقت قريب، عندما اكتشفت باستخدام جهاز اختبار جودة المياه أن جودة المياه الخارجة من الجهاز أقل من جودة مياه الصنبور العادية.

وأظهرت نتائج جهاز قياس المواد الصلبة الذائبة الكلية (TDS)، الذي يعتبر مؤشرا أساسيا لنقاء المياه أن مستوى هذه المواد في مياه الجهاز بلغ 600، وهو ما يزيد عن ضعف مستواها في مياه الصنبور العادية.

وقامت ليو بفحص جهاز التنقية واكتشف أن الأنابيب الموجودة في الجزء الخلفي من الجهاز تم تركيبها بطريقة خاطئة.

ونتيجة لعملية التنقية تم تصريف المياه النقية إلى المجاري، بينما تم توجيه المياه المركزة، وهي عبارة عن مياه صرف صحي ناتجة عن هذه العملية، إلى صنبور مياه.

وتوقعت ليو أن هذا الصنبور سيوفر لها مياه نظيفة وصالحة للشرب.

ونتيجة لخطأ في التركيب، كانت ليو تشرب مياه الصرف الصحي طوال السنوات الخمس الماضية.

وقالت المرأة إنها عانت من عدم انتظام الدورة الشهرية خلال الأشهر الستة الماضية، كما اكتشف الأطباء قبل شهر أيضا أنها مصابة بـ تلف طفيف في الكبد.

وكشفت الشركة إن العامل الذي قام بتركيب جهاز التنقية قبل خمس سنوات ترك العمل في الشركة ولم يتمكن من الوصول إليه.

وتبذل الشركة قصارى جهدها للتوصل إلى تسوية المشكلة مع ليو، ولكنها رفضت.

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