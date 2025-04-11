جمال شعبان يحذر من مرض خطير: قد يؤدي للوفاة في هذه الحالة

كتبت- آلاء نبيل:

كشف الدكتور جمال شعبان، العميد الأسبق للمعهد القومي للقلب، أن انفجار المرارة من المشكلات الصحية التي تتطلب رعاية طبية فورية، حيث إن تجاهلها يزيد من خطر الوفاة في الحال.

وأوضح "شعبان" أن انفجار المرارة يحدث عادة نتيجة تمزق أو ثقب في جدارها، وغالبًا ما يكون هذا الثقب في القاع، ومن المهم تشخيص وعلاج هذا التمزق فورًا وعدم إهماله.

وذكر العميد الأسبق للمعهد القومي للقلب، عبر حسابه على "فيسبوك"، أن إهمال علاج انفجار المرارة يتسبب في العديد من المضاعفات الخطيرة التي قد تنتهي بالوفاة.

المخاطر التي تهدد الحياة بسبب انفجار المرارة:

تعفن الدم

يعد تعفن الدم من المخاطر الرئيسية الناجمة عن إهمال علاج انفجار المرارة، ويحدث غالبًا نتيجة الإصابة بعدوى تسمى "متلازمة الاستجابة الالتهابية العامة".

الالتهاب البريتوني الصفراوي:

يحدث التهاب في الغشاء البريتوني نتيجة تسرب العصارة الصفراوية خارج القناة الصفراوية، مما يؤدي إلى التهاب الأنسجة داخل تجويف البطن ويزيد من نفاذية الأوعية الدموية داخل الغشاء البريتوني، مما يتسبب في التسمم والنخر.

أسباب انفجار المرارة تشمل:

التهاب المرارة الحاد.

حصوات المرارة.

داء الصفراء نتيجة الإصابة بالديدان الطفيلية.

نمو العدوى البكتيرية في المرارة.

التعرض لإصابة خارجية حادة في المرارة.

وأشار "شعبان" إلى ضرورة التوجه إلى الطبيب المختص فورًا في حالة الشعور بأي أعراض تتعلق بالمرارة، وعدم إهمالها لتجنب مخاطر انفجارها، وفي الحالات المتقدمة، يتم استئصال المرارة حسب مقدار التمزق في جدارها.

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