القطعة فيها 400 سعر حراري.. هذا ما يحدث لجسمك عند تناول كحك العيد

كتب- أحمد الضبع:

يتزايد الإقبال على تناول كحك العيد في المناسبات والأعياد، بما في ذلك عيد الفطر المبارك، باعتباره من أشهر الحلويات التي لا تخلو منها موائد العيد، ورغم مذاقه اللذيذ، فإن الإفراط في تناول كحك العيد قد يشكل خطرًا على الصحة، وخاصة للأشخاص الذين يعانون من مشكلات صحية مثل السمنة وارتفاع السكر والكوليسترول في الدم.

وحذر الدكتور شهاب صلاح، أخصائي التغذية العلاجية، من تناول كميات كبيرة من كحك العيد، مشيرًا إلى أن القطعة الواحدة من كحك العيد تحتوي على حوالي 400 سعر حراري.

وأضاف صلاح في تصريحات خاصة لـ"مصراوي" أن هذا الرقم يمكن أن يتضاعف في حال تناول كميات كبيرة أو تناول الكحك مع مشروبات تحتوي على سكر إضافي، ما يزيد من الحمل السكري على الجسم.

زيادة الوزن والمشكلات الصحية

وأشار إلى أن الإفراط في تناول كحك العيد يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن بشكل سريع، خاصة إذا تم تناوله بشكل مفرط خلال أيام العيد، بينما تحتوي معظم أنواع كحك العيد على نسب مرتفعة من الدهون والسكر، ما يساهم في رفع مستويات الكوليسترول الضار في الجسم ويزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

الأشخاص المعرضون للخطر

وحذر أخصائي التغذية الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري، وأولئك الذين يتبعون حمية غذائية، من الإفراط في تناول كحك العيد، لأنه يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع مفاجئ في مستويات السكر في الدم، مؤكدًا أنه يجب على هؤلاء الأشخاص الالتزام بكميات محدودة، ومراقبة مستويات السكر في الدم بانتظام.