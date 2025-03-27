موافي يحذر من عادة مضرة شائعة خلال أول يوم عيد

كتبت- آلاء نبيل:

مع اقتراب عيد الفطر، يتزايد إقبال الكثيرين على تناول حلويات العيد الشهيرة، مثل الكحك والبيتي فور والبسكويت، دون إدراك للمخاطر الصحية المحتملة التي قد تنجم عن الإفراط في تناولها.

وحذر الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني خلال برنامجه "ربي زدني علمًا"، المذاع على قناة صدى البلد، من عادة شائعة خلال احتفالات عيد الفطر، وهي الإفراط في تناول حلويات العيد، خاصة الكحك.

وأوضح حسام: "اعتادت المعدة خلال شهر رمضان على نمط غذائي محدد، يتضمن فترات صيام طويلة ووجبات طعام محدودة، لذا، فإن الإفراط في تناول حلويات العيد الغنية بالسكريات والدهون يمكن أن يسبب اضطرابات في الجهاز الهضمي، مثل عسر الهضم والانتفاخ، مما يؤثر سلبا على صحة المعدة".

وأضاف موافي: "يحتوي الكعك والبسكويت على نسبة عالية من الدقيق الأبيض المكرر، والسكريات المضافة، والدهون المشبعة (السمن)، ما يؤدي إلى زيادة الوزن".

وقال أستاذ طب الحالات الحرجة: "من الأفضل تناول كميات بسيطة كحد أقصى قطعة إلى قطعتين".

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