لن تصدق ما يحدث في هذه القرية.. العريس يخطف عروسته المستقبلية

كتبت- شيماء مرسي

يعد اختطاف الفتيات في دولة قيرغيزستان بهدف الزواج، والذي يعرف باسم "آلا كاتشو" أو الخطف والهروب، ظاهرة شائعة في آسيا الوسطى.

وتسببت هذه الطريقة في اختطاف أكثر من 12 ألف فتاة سنويا في قرغيزستان، وذلك بالتواطؤ في كثير من الأحيان مع أقاربهن، بحسب ما ذكرت مجلة "newlinesmag".

ويرجع سبب انتشار هذه الظاهرة إلى الرغبة في تقليل المهر المدفوع لعائلة العروس.

وتشير السلطات في قيرغيزستان إلى أن حالات الزواج بالإكراه في انخفاض، وذلك بعد أن صدر قانون عام 2012 يفرض عقوبات مشددة على مرتكبي هذه الجرائم.

ويعد هذا القانون الأول من نوعه في البلاد الذي يمنع هذه العادة، حيث تصل عقوبتها إلى السجن لمدة 10 سنوات.

وأكدت السلطات على أهمية الإبلاغ عن حالات الخطف، حتى ينال المجرم عقابه العادل.

اقرأ أيضا:

فئران وعناكب مشوية.. أغرب 20 وجبة طعام حول العالم

15 صورة لأغرب 7 متاحف مهجورة ومرعبة في العالم.. تحبس الأنفاس

تحصد آلاف الدولارات.. سيدة تصنع "محل شاي" لـ العناكب داخل إبريق فما قصته؟

منها جراند كانيون.. 10 صور مذهلة لعجائب الطبيعة الأكثر شهرة

سر قوة كريستيانو رونالدو.. هذا الطبق السبب