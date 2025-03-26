ملك التسالي في العيد.. طعام يحمي المخ ويقي من مرض السكري والقلب

كتبت- شيماء مرسي

الفول السوداني يعتبر من التسالي المحببة التي يتناولها الأشخاص خلال عيد الفطر، وذلك بسبب مذاقه اللذيذ، كما إنه وجبة خفيفة مغذية.

وفي هذا التقرير نكشف لكم تأثير تناول الفول السوداني على المخ والالتهابات، وفقا لموقع "هيلث لاين" الطبي.

الفول السوداني والمخ

يحتوي الفول السوداني على فيتامين هـ ومضادات الأكسدة، مما يحمي خلايا الدماغ من التلف ويحسن وظائف الدماغ ويعزز الذاكرة ويقي من الأورام.

الفول السوداني والالتهابات

الفول السوداني غني بمضادات الأكسدة مثل الريسفيراترول ومركب الأرجينين والمغنيسيوم، مما يسهم في مكافحة الإجهاد التأكسدي وتقليل الالتهابات في الجسم.

فوائد أخرى لـ الفول السوداني

-الوقاية من أمراض القلب.

-التحكم في نسبة السكر بالدم.

-تقوية العظام.

-تعزيز صحة الدماغ.

-تحسين حركة الأمعاء.

-الوقاية من الإمساك.

-تعزيز نمو البكتيريا المفيدة في الأمعاء.

-مصدر جيد للطاقة.

-الحفاظ على صحة الجلد.









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